Yamaha aura son nouvel ensemble aérodynamique au GP de Catalogne

Yamaha a enfin pu profiter d'un test permis par les concessions en faisant rouler ses titulaires au Mugello la semaine dernière, après des séances perturbées par de mauvaises conditions à Portimão et à Barcelone plus tôt dans la saison. Les deux pilotes de la marque on pu réévaluer les grosses évolutions déjà vues lors du test réunissant toutes les équipes à Jerez, et ils ont prévu de conserver ces nouveautés aérodynamiques au GP de Catalogne ce week-end.

"Après le test au Mugello, nous avons opté pour des éléments aérodynamiques que nous allons tester ce week-end", a confirmé Fabio Quartararo. "Je suis intéressé de voir ce que ça donnera."

Álex Rins est impatient de disposer de ces nouveautés durant un week-end de course. "Nous avons travaillé dur pour essayé de profiter du temps en piste supplémentaire que le test au Mugello nous a offert", a souligné l'Espagnol. "Nous aurons un nouvel ensemble aérodynamique disponible ce week-end, la version que j'ai appréciée. Je suis impatient de commencer à rouler à Montmeló."

Honda et Yamaha sont dans la catégorie D des concessions, ce qui leur permet d'utiliser trois carénages dans la saison, contre deux pour les autres marques, à condition de renoncer à l'un des deux premiers lorsque le troisième est lancé. Les changements étant importants sur la M1, il s'agira du second carénage de l'année homologué si les pilotes décident de l'utiliser en course.

"À Barcelone, nous allons lancer certaines des découvertes faites lors du test organisé la semaine dernière au Mugello", a déclaré Massimo Meregalli, directeur de l'équipe Yamaha. "En nous basant sur des données positives, nous devrions très probablement homologuer le deuxième package aérodynamique."

Álex Rins en piste avec la nouvelle configuration aérodynamique au test de Jerez Photo de: MotoGP

Yamaha attendra pour cela les conclusions des pilotes après les essais de vendredi, sur un terrain de jeu très différent de Jerez, tracé très tortueux, et du Mugello, surtout réputé pour ses longues lignes droites. Barcelone se caractérise surtout par ses virages rapides, avec des conditions d'adhérence précaires. "En général, Montmélo n'offre pas autant de grip que le Mugello, surtout le premier jour du week-end de GP", a souligné Meregalli. "C'était un problème pour nous, mais nous préparons des mesures en réaction, avec l'objectif de gérer ça aussi bien que possible."

Les pistes offrant peu d'adhérence sont souvent les plus difficiles pour Yamaha et depuis que l'asphalte de Barcelone a été refait en 2018, le niveau de grip chaque année, ce qui a suscité certaines inquiétudes en 2023.

Ce circuit est pourtant l'un de ceux qui réussissaient le plus à Quartararo par le passé. C'est là qu'il a signé son unique succès en Moto2 en 2018, avant une deuxième place en MotoGP l'année suivante. Il s'est imposé en 2020 et a mené en 2021 avant de perdre des places en fin de course puis de recevoir une pénalité pour avoir conclu la course combinaison ouverte. Quartararo a retrouvé la victoire en 2022 mais a dû se contenter de la septième place l'an passé, Yamaha étant déjà distancé.

"Barcelone est l'un de mes circuits préférés – j'y ai réalisé de très bonnes courses, surtout en 2022", s'est souvenu le Champion du monde 2021, qui ne compte pas que sur les nouveautés mais aussi sur les bonnes solutions trouvées au GP de France : "On a fait des progrès avec les réglages au Mans, donc on verra si on pourra décrocher de bons résultats ce week-end."