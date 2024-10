Toprak Razgatlioglu mène BMW au titre en WorldSBK

Toprak Razgatlioglu a décroché son deuxième titre en WorldSBK à Jerez, le premier au guidon d'une BMW, qui n'avait jamais connu un tel honneur dans la catégorie.

En arrivant en Andalousie, Razgatlioglu comptait 46 points d'avance sur Nicolò Bulega, devenu l'homme fort de Ducati dans sa saison de rookie après son titre en WorldSSP l'an passé, et devait conserver un avantage de 37 points après la première course pour être sacré. Bulega a signé la pole devant Razgatlioglu et ils se sont très vite échappés en course. Razgatlioglu s'est un temps rapproché avant de perdre le contact. Bulega s'est imposé avec six secondes d'avance mais son rival a marqué les points suffisants pour remporter le titre.

Après avoir porté les couleurs de Kawasaki dans les plus petites catégories et lors de sa première saison en WorldSBK, en 2019, Razgatlioglu a rejoint Yamaha l'année suivante et a été sacré en 2021, mettant fin à la domination de Jonathan Rea. Il a dû se contenter de la deuxième place les deux dernières saisons, derrière Álvaro Bautista, avant de se lancer dans un nouveau défi avec BMW cette année.

La première place a plusieurs fois changé de mains en début de saison, entre les pilotes Ducati, Bulega et Bautista, mais aussi Alex Lowes (Kawasaki). Razgatlioglu a pris la tête à Misano, juste avant l'été, au cœur d'une incroyable série pour lui, qui l'a vu enchaîner 13 succès, en comptant les trois courses du week-end. En quittant Portimão, le Turc avait ainsi 92 points d'avance sur Bulega et le titre semblait être une formalité, mais sa saison a failli basculer à Magny-Cours.

Toprak Razgatlioglu a chuté pendant les essais et a violemment percuté un mur. S'il a pu se relever et a échappé à une fracture, il a dû renoncer aux courses en France ainsi qu'à celles à Crémone, une absence qui a permis à Bulega de revenir à 13 petits points. À son retour, Razgatlioglu a pu de nouveau creuser l'écart, ce qui lui offrait une confortable avance pour le dernier meeting de la saison.

En 2025, celui qui est désormais double champion du WorldSBK portera encore les couleurs de BMW, après avoir un temps fortement songé à une arrivée en MotoGP. Face au refus catégorique de la marque de le libérer, il honorera son contrat, sans pour autant abandonner l'idée de rejoindre le MotoGP à terme, un championnat auquel BMW songe aussi.

Bulega est assuré de finir deuxième du championnat devant Bautista, une constance pour Ducati qui lui permet de remporter le titre des constructeurs dès ce samedi, devant BMW, tandis que la structure officielle de la marque italienne est elle aussi championne chez les équipes.

La quatrième place est occupée par Danilo Petrucci, vainqueur des trois courses de Crémone cette année, ce qui lui a permis de continuer à enrichir un palmarès déjà bien fourni. Le mois dernier, Andrea Iannone a lui aussi rejoint le cercle des vainqueurs en WorldSBK, alors qu'il reprenait la compétition cette année. Ce dernier pourrait faire un bref retour en MotoGP, en assurant l'intérim sur la Ducati de Fabio Di Giannantonio.