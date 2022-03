LIVE - Suivez le dernier jour des essais F1 2022 en direct

17:06 Profitons-en pour quelques rappels d'usage : Pirelli a choisi pour le Grand Prix de Bahreïn les pneus C1 à C3, les plus durs de sa gamme. On peut partir du principe que le manufacturier pense que les pneus C4 et surtout C5 sont un peu trop tendres. Peut-être, donc, ne faut-il pas trop s'attacher aux performances réalisées sur ces gommes. Cela en plus de toutes les autres variables qui nous échappent.