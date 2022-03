Bottas craint de ne pas voir l'arrivée du premier Grand Prix

Charger le lecteur audio

Valtteri Bottas est un homme à la fois optimiste et soucieux. Au terme des essais de Bahreïn, le nouveau pilote Alfa Romeo constate une réelle progression avec la C42, mais cette dernière souffre de nombreux problèmes de jeunesse qui n'ont cessé de se multiplier. Pourtant, ce samedi, l'écurie italo-suisse a engrangé 150 tours avec ses deux pilotes : 82 le matin pour Guanyu Zhou, 68 pour Bottas l'après-midi. Le roulage a en effet été interrompu une heure plus tôt que prévu pour le Finlandais, victime d'un problème technique l'ayant contraint à s'immobiliser.

La fiabilité est une réelle source d'inquiétude pour l'ex-pilote Mercedes, qui admet douter de la capacité de sa monture à rallier l'arrivée d'un Grand Prix pour le moment. "Pour être franc, on a eu trop de problèmes", déplore-t-il. "On le sait. Et c'est la première chose à régler parce qu'on doit s'assurer de pouvoir faire toute la course le week-end prochain."

"Je serai davantage confiant une fois que j'aurai parlé avec l'équipe la semaine prochaine, que j'entendrai que nous comprenons tous les problèmes à 100% et que nous serons sûrs que ça ne se reproduira pas", poursuit-il. "Car pour le moment, ma plus grosse inquiétude est de faire une distance de course. Nous avons rencontré plusieurs types de problèmes pendant ces essais. Mais nous avons toujours été capables de les régler. Nous espérons juste que d'autres problèmes ne se présenteront pas."

Le manque de fiabilité de la monoplace d'Hinwil apparaît clairement comme son principal point faible à ce stade. Sur le plan des performances, Valtteri Bottas se montre plutôt conquis, lui qui a signé le cinquième chrono du jour avec des pneus C3 de milieu de gamme.

"Mon sentiment actuellement est que l'équipe a clairement franchi un cap par rapport à l'an dernier", avance-t-il. "Et c'est chouette à voir. C'était bien mieux qu'à Barcelone. Et aussi, maintenant j'ai eu de vraies sensations avec la voiture. Aujourd'hui, surtout en début d'après-midi, j'ai vraiment fait des longs relais solides, sans mauvaises sensations. En fait, je commence à apprécier la voiture, donc c'est bien."

"Ce n'est pas facile d'avoir le bon équilibre en virage, à cause du poids je pense, mais aussi de la manière dont ces nouveaux pneus fonctionnent, de la phase d'entrée avec les pneus avant. Ce n'est pas facile de faire tourner la voiture. Mais vers la fin de journée, c'était clairement mieux. Et nous savons dans quelle direction nous devons commencer à aller avec les réglages. C'est une bonne journée d'apprentissage. J'aurais vraiment aimé passer plus de temps dans la voiture avant le premier Grand Prix, mais nous serons prêts."