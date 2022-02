LIVE - Suivez les essais F1 2022 de Barcelone en direct

Après une première journée très chargée et pauvre en incidents, les équipes se retrouvent dans les garages du circuit de Barcelone pour deux nouvelles séances d'essais privés de quatre heures chacune (9h-13h et 14h-18h). Très naturellement, les regards se tournent vers McLaren puisque l'équipe britannique a signé le meilleur temps du mercredi tout en étant la seule à avoir tourné sous les 80 secondes au tour.

Avec un 1'19"568 établi en pneus tendres C4 en fin de journée, Lando Norris a créé la surprise en devançant de plusieurs dixièmes Charles Leclerc, qui a longtemps tenu la première place, et Carlos Sainz. George Russell s'est quant à lui payé le luxe de devancer son nouvel équipier, Lewis Hamilton, dans la Mercedes, alors que le Champion du monde en titre Max Verstappen n'a décroché que le sixième chrono, à près de trois secondes de Norris. Il est toutefois important de rappeler que ces temps ne sont pas représentatifs puisque nous ne connaissons pas les quantités d'essence embarquées, l'état des pneus ou encore le niveau d'attaque des pilotes.

Hier, à Barcelone, les pilotes Ferrari ont été très rapides mais également très assidus puisque le Cheval Cabré a bouclé au total 153 tours, soit plus de 700 kilomètres. Red Bull (147 tours) et Williams (132 tours) ont également bien limé le bitume, tandis que les pilotes Mercedes, Alpine, AlphaTauri, Aston Martin et McLaren sont parvenus à dépasser le cap des 100 passages sur la ligne. La journée du mercredi a néanmoins été plus difficile à gérer pour les deux autres écuries motorisées par Ferrari : Alfa Romeo et Haas. En proie à des pépins techniques, les deux équipes n'ont cumulé que 75 tours.

Aujourd'hui, Sergio Pérez (Red Bull), Lewis Hamilton et George Russell (Mercedes), Carlos Sainz et Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly (AlphaTauri), Lance Stroll et Sebastian Vettel (Aston Martin), Alexander Albon et Nicholas Latifi (Williams), Valtteri Bottas et Guanyu Zhou (Alfa Romeo), et Mick Schumacher et Nikita Mazepin (Haas) seront de la partie. La météo devrait être clémente, on annonce un soleil caché par quelques nuages et une température maximale de 19°C.

Rendez-vous ci-dessous pour suivre notre live texte intégral !