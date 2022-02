Barcelone, J2 - Leclerc en tête, Hamilton discret

Charger le lecteur audio

Après une première journée d'essais studieuse, sans la moindre interruption, ce jeudi a commencé sur les mêmes bases pour ces tests de pré-saison F1 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. Bardées de volumineux capteurs aéro sous forme de grilles, les monoplaces n'ont pas tardé à prendre la piste dès que le feu est passé au vert, à neuf heures.

Les chronos ne se sont cependant pas franchement rapprochés de ce que l'on a vu hier. Esteban Ocon, Lance Stroll et Carlos Sainz se sont d'abord succédé pour abaisser la référence du jour à plusieurs reprises chacun ; cependant, le chrono réalisé par le pilote Ferrari peu après 11h, un 1'20"546 en pneus C3, n'était pas au niveau de la marque de son ancien coéquipier Lando Norris hier (1'19"568 avec les C4) ni de celle établie par Leclerc ce mercredi (1'20"165 en C3).

C'est alors qu'un drapeau rouge a été agité aux alentours de 12h25 lorsque Sergio Pérez a immobilisé sa Red Bull à la sortie du virage 13, victime d'un problème de boîte de vitesses ; il s'était déjà fait remarquer par une excursion dans les graviers au virage 10 plus tôt dans la matinée. La séance a été interrompue pendant une vingtaine de minutes, et le dernier quart d'heure a été particulièrement animé.

Sergio Pérez n'a pas eu de réussite ce matin

Hormis un étrange 1'04 signé par Valtteri Bottas et dû à une erreur de chronométrage, c'est Daniel Ricciardo qui a tiré son épingle du jeu pour McLaren en signant un 1'20"355 avec les C3, tandis que Pierre Gasly s'est hissé au troisième rang en 1'20"764. Alexander Albon, lui, a grappillé un dixième en 1'21"531.

À la mi-journée, le classement était ainsi mené par un quatuor d'anciens membres du Red Bull Junior Team... aucun d'entre eux n'étant au volant d'une Red Bull. Il convient toutefois de souligner que l'écurie de Milton Keynes avait essentiellement roulé avec le composé C2, plus dur, tout comme Mercedes.

Mick Schumacher est quant à lui parti en pause déjeuner du haut de la sixième place, à l'issue d'un roulage qui s'est bien mieux passé pour Haas après les déboires de ce mercredi, liés à une fuite et à un plancher endommagé. Le jeune Allemand a parcouru 67 tours ce matin, peu ou prou l'équivalent d'une distance de Grand Prix, non sans se faire une frayeur avec un tête-à-queue au virage 13.

En revanche, la situation restait plus compliquée du côté d'Alfa Romeo, qui a rencontré plusieurs pépins hier mais n'a pas voulu s'épancher sur le sujet. Après les 32 tours parcourus ce mercredi, il n'y en a eu que 22 ce matin pour Bottas, qui a passé plus d'une heure au stand. Or, on ne sait toujours pas ce qui se passe du côté de la structure de Hinwil.

Alfa n'avance pas

Il a fallu attendre treize minutes après le début de la séance de l'après-midi pour voir une voiture quitter les stands. Il s'agissait de Sebastian Vettel, qui a pris le relais de Lance Stroll, auteur ce matin du cinquième meilleur temps. Le quadruple Champion du monde a été vite rejoint par les pilotes restés sur le banc : Latifi (Williams), Zhou (Alfa Romeo), Leclerc (Ferrari) et Russell (Mercedes).

Nikita Mazepin, lui, a dû patienter une heure de plus avant de pouvoir quitter son garage. Mais au bout d'une vingtaine de minutes, il a provoqué la seconde sortie du drapeau rouge en s'immobilisant dans le deuxième secteur, la faute à une pompe à carburant défectueuse. L'équipe américaine aurait bien aimé s'en passer compte tenu des pépins techniques rencontrés hier. Mazepin a regagné la piste une heure plus tard néanmoins.

C'était déjà le cas hier, les équipes se sont davantage concentrées sur les longs relais cet après-midi. Toutefois, cela n'a pas empêché Leclerc de passer sous la barre des 80 secondes au tour, le premier à le faire aujourd'hui. Son chrono de 1'19"689 établi avec les gommes C3 était plus rapide que sa meilleure marque de mercredi, cependant il n'a pas battu la référence absolue de Norris.

Gasly, assez véloce en fin de séance avec des pneus C4, a échoué à deux dixièmes du pilote Ferrari. Son chrono de 1'19"918, assez bon pour l'emmener en deuxième position, a été probablement abîmé par Pérez : renvoyé en piste après la réparation de sa boîte de vitesses, le pilote Red Bull circulait devant le Français dans le dernier secteur.

Seuls Leclerc et Gasly ont tourné en 1'19 aujourd'hui. Ricciardo a tout de même été l'auteur d'un 1'20"288 en pneus C4 et Russell a bouclé un tour en 1'20"537. Le nouveau pilote Mercedes devance assez nettement son coéquipier Hamilton puisque celui-ci est tout simplement bon dernier ! Le septuple Champion du monde n'a pas signé un temps compétitif, se contenant d'un 1'22"562 en pneus C2.

En dépit des deux interruptions, de nombreuses équipes ont bouclé plus de 100 tours à Barcelone : Ferrari (150), AlphaTauri (147), Aston Martin (129), McLaren (126), Alpine (125), Williams (108), Haas (108) et Mercedes (106). Alfa Romeo s'est plutôt bien rattrapé dans l'après-midi puisque Guanyu Zhou a bouclé 71 tours, plus que le total du Grand Prix d'Espagne.

Barcelone, Jour 2

Pilote Équipe Tours Chrono 1 C. Leclerc Ferrari 78 1'19"689 2 P. Gasly AlphaTauri 146 1'19"918 3 D. Ricciardo McLaren 126 1'20"288 4 G. Russell Mercedes 65 1'20"537 5 C. Sainz Ferrari 71 1'20"546 6 S. Vettel Aston Martin 73 1'20"784 7 S. Pérez Red Bull 78 1'21"430 8 N. Mazepin Haas 41 1'21"512 9 A. Albon Williams 47 1'21"531 10 G. Zhou Alfa Romeo 71 1'21"885 11 N. Latifi Williams 61 1'21"894 12 L. Stroll Aston Martin 55 1'21"920 13 M. Schumacher Haas 66 1'21"949 14 E. Ocon Alpine 124 1'22"164 15 V. Bottas Alfa Romeo 21 1'22"288 16 L. Hamilton Mercedes 40 1'22"562