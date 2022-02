Vettel : "Je n'irai pas" en Russie, après l'invasion de l'Ukraine

Charger le lecteur audio

Ces dernières heures, après des mois de tension et de tentatives de désescalade, la situation en Ukraine s'est aggravée avec l'invasion du pays par la Russie et le déclenchement d'une guerre entre les deux États. Si la situation est grave en elle-même sur le plan international, et laisse craindre de plus grandes implications dans un futur plus ou moins proche, elle a forcément d'ores et déjà un retentissement au modeste niveau de la Formule 1.

Le Grand Prix de Russie, qui doit se tenir à Sotchi du 23 au 25 septembre prochain, est logiquement en doute. À la lumière de ces événements, la F1 a annoncé ce jeudi matin dans un court communiqué qu'elle suivait la situation "de près" : "La Formule 1 suit de près l'évolution très changeante de la situation, comme beaucoup d'autres, et n'a pour l'instant aucun commentaire à faire quant au Grand Prix programmé en septembre", avait-elle ainsi précisé.

Interrogé en ce début d'après-midi sur le sujet, lui qui est l'un des directeurs de l'Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), Sebastian Vettel s'est montré très clair quant à sa position personnelle : il boycottera l'épreuve si elle est maintenue au calendrier 2022.

"C'est horrible de voir ce qui se passe", a-t-il déclaré en conférence de presse. "Si l'on regarde le calendrier, nous avons une course prévue en Russie. Pour ma part, mon opinion personnelle est que je ne devrais pas y aller, je n'irai pas. C'est une mauvaise chose de courir dans ce pays."

"Je suis désolé pour les gens, les innocents qui perdent la vie, qui sont tués pour des raisons stupides. Un commandement très étrange et fou. Je suis sûr que nous en parlerons, mais le GPDA ne s'est pas encore réuni. Personnellement, je suis tellement choqué et triste de ce qui se passe. Nous verrons à l'avenir. Je pense que ma décision est déjà prise."

Présent lors de la même conférence de presse, Max Verstappen a estimé de son côté que la situation géopolitique devrait amener la discipline à ne pas organiser le Grand Prix de Russie : "Quand un pays est en guerre, il n'est pas correct d'y faire la course."

Sebastian Vettel sur le podium du GP de Russie 2017