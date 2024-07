Albon : Verstappen et Hamilton ont été "agressifs" en Hongrie

Alex Albon avait une vue parfaite sur l'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Hongrie la semaine passée. Les deux rivaux de longue date avaient tous deux dépassé le pilote thaïlandais dans la descente de la ligne droite de départ et d'arrivée, alors qu'ils se battaient pour la troisième place de la course derrière les McLaren.

Cependant, leur bataille s'est terminée de manière chaotique lorsque Verstappen a plongé à l'intérieur pour tenter de prendre l'avantage sur le Britannique. Le pilote Red Bull a finalement bloqué ses roues, avant d'accuser Hamilton de s'être décalé au freinage.

Tirant tout droit, sa roue arrière gauche s'est retrouvée sur l'avant droit de la Mercedes. La monoplace de Verstappen a alors décollé avant de retomber au large de la piste. Hamilton a conservé sa position pour terminer troisième, tandis que Verstappen s'est fait passer par la Ferrari de Charles Leclerc et a finalement terminé cinquième.

VIDÉO - L'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au GP de Hongrie

Interrogé sur ce qu'il pensait des événements qui se déroulaient devant lui, Albon a déclaré : "'Ne soyez pas le créateur de quelque chose qui arrive tout de suite !'. Et dès que c'est arrivé, je me suis dit 'OK, j'espère que je n'étais pas à blâmer pour ça'. Je savais qu'ils étaient proches l'un de l'autre, mais je n'avais pas réalisé qu'ils seraient aussi proches, et je n'avais surtout pas réalisé qu'il s'agirait d'un dépassement !"

En réfléchissant plus en détail à la dynamique de l'incident, et à qui était en tort, Albon a poursuivi : "Les deux sont agressifs : Max était agressif dans son dépassement, et en même temps, je pense qu'il y avait un mouvement de tassage."

"Mais c'était très serré. Je pense que les commissaires ont pris la bonne décision. Je pense qu'il s'agissait d'un incident de course. Je veux dire, quand ils sont ensemble, quand est-ce que ce n'est pas le cas ?"

Les commissaires de la FIA ont enquêté sur la collision après la course, mais ont conclu qu'aucune action n'était nécessaire. S'ils ont estimé que Hamilton aurait pu faire plus pour éviter la collision, ils ont également jugé qu'aucun des deux pilotes n'était principalement responsable de ce qui s'est passé.