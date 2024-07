Ocon : Haas offre "un objectif clair" pour l'avenir

Après cinq années passées au sein de Renault/Alpine, conclues par trois podiums et une victoire en Hongrie en 2021, Esteban Ocon s'envolera pour les États-Unis dès la saison prochaine. À la veille du Grand Prix de Belgique, dernière manche avant la traditionnelle trêve estivale, le Français a annoncé sa signature chez Haas. L'actuel pilote Alpine rejoindra donc Oliver Bearman à partir de 2025 et pour plusieurs années.

L'avenir d'Esteban Ocon était en suspens depuis plus d'un mois après l'annonce par Alpine que son contrat, qui arrivait à son terme à la fin de la saison, ne serait pas renouvelé, d'un commun accord. À son arrivée à Spa-Francorchamps, ce jeudi, il s'est livré sur le choix de sa future équipe.

Quels ont été les facteurs qui vous ont motivé à faire le choix de rejoindre l'écurie Haas ?

Il y a eu évidemment beaucoup de conversations dans le paddock. Celle-ci a commencé il y a assez longtemps déjà, vers le milieu de la saison 2023. Ayao [Komatsu, patron de l'équipe] m'a vraiment convaincu par ses mots. C'est une personne qui a beaucoup d'expérience dans la discipline et avec qui j'ai travaillé lors de mes premiers pas en Formule 1, lors de mes premiers tests il y a dix ans. Je le connais même depuis beaucoup plus longtemps que ça.

Lorsque nous nous sommes assis pour la première fois, il m'a expliqué ses plans pour l'avenir. Ils ont un objectif clair, qui est toujours de ne pas trop se dévoiler, ce que j'aime aussi. Mais ils ont également des plans très clairs pour améliorer leur situation, et ils commencent déjà à le faire, comme vous pouvez le voir cette année. Ils ont clairement amélioré leur performance et la voiture elle-même.

Les projets sont manifestement très ambitieux et très impressionnants pour l'avenir. C'est pourquoi c'est une décision que j'ai prise et dont je suis très heureux. Je suis très excité, c'est un grand défi, une nouvelle aventure pour moi, après cinq ans avec cette équipe [Alpine]. J'ai hâte de terminer cette saison en beauté, de faire de mon mieux pour l'équipe, et de commencer à collaborer l'année prochaine.

Vous allez dans une équipe plus "petite". Est-ce une volonté de se rapprocher d'une équipe de course, plutôt que de quelque chose de plus grand et de plus compliqué ?

Oui, j'ai de l'expérience des deux côtés, vous savez. J'ai couru avec Force India à l'époque, j'ai ensuite travaillé avec Mercedes puis Alpine, et je vais collaborer avec Haas à l'avenir. Ils font un travail incroyable en ce moment. Ils sont environ 300 [employés] à travailler actuellement, mais ils font mieux que des équipes qui ont le double, le triple ou le quadruple, ce qui est remarquable. Les projets pour l'avenir sont également très attrayants.

Esteban Ocon avec les médias, jeudi à Spa-Francorchamps. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

En quoi les résultats de cette saison ont-ils été déterminants pour vous convaincre que Haas va dans la bonne direction ?

Cela confirme ce qu'Ayao met en place. Quand vous dites quelque chose, et que des progrès apparaissent sur la piste, c'est tout simplement très clair et très direct. Pour moi, c'était une évidence de prendre cette décision. Je suis très heureux de mon choix et très heureux de la façon dont nous allons aller de l'avant.

Depuis son arrivée en F1, Haas a connu des hauts et des bas. Que vous a promis Ayao en termes d'investissement ?

Vous pouvez lui poser la question. Ce n'est pas à moi d'en parler. Je me fie à ce qu'Ayao va décider, évidemment avec Gene [Haas, propriétaire de l'équipe]. Mais oui, ce sont des compétiteurs, ils veulent aller de l'avant. Je suis également un compétiteur, je veux aussi aller de l'avant et m'améliorer à chaque fois que je monte dans la voiture. Donc nous étions sur la même longueur d'onde dans notre processus de pensée.

Cette saison a été frustrante. Ce n'est un secret pour personne, personne n'est heureux au sein de l'équipe, [par rapport à] là où nous en sommes.

Vous avez parlé de clarté à propos de Haas, de son avenir et de ses projets. Est-ce un mot que vous avez du mal à entendre ici avec les rumeurs sur l'unité de puissance, etc ? Vous pensez que ce sera mieux ailleurs ?

La décision pour moi était assez claire. Cela fait longtemps que je voulais un nouveau défi, je voulais écrire mon histoire, ma propre histoire. Évidemment, cinq ans en Formule 1 avec la même équipe, c'est très long dans la discipline. Nous avons réalisé de bonnes choses et eu des moments un peu plus difficiles. Mais oui, c'est sûr, cette saison a été frustrante. Ce n'est un secret pour personne, personne n'est heureux au sein de l'équipe, [par rapport à] là où nous en sommes.

Il n'y a pas eu assez d'amélioration sur certains points, sur certains problèmes techniques que nous avions il y a des années. Ce à quoi je fais référence, c'est le cercle de développement technique et d'améliorations. Nous n'avons pas été à la hauteur et nous sommes confrontés aux problèmes que nous avions déjà il y a trois ans avec la voiture actuelle, ce qui n'est pas possible dans le monde de la Formule 1.

Esteban Ocon (Alpine) Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Je souhaite le meilleur à cette équipe. C'est une équipe qui restera à jamais dans mon cœur. J'ai remporté, et nous avons remporté ensemble, mon premier podium, ma première victoire, et cela restera toujours spécial dans mon cœur. Je leur souhaite le meilleur pour l'avenir mais avant cela, il nous reste encore la moitié de la saison à terminer. J'espère que je pourrai faire de mon mieux pour finir en beauté avec cette équipe.

Êtes-vous déçu de n'avoir eu aucune chance avec Mercedes ?

Je suis très heureux de mon choix. Je ne vais pas parler de noms ou d'équipes, mais il y a eu beaucoup de discussions avec beaucoup d'équipes différentes depuis 2023. Maintenant, c'est officiel et je peux dire qu'il n'y a qu'un seul nom et qu'il restera.

Avec Oleg Karpov et Jake Boxall-Legge