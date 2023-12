Andrea Stella, le meilleur directeur d'équipe possible pour McLaren

Andrea Stella a pris du grade au sein de McLaren après avoir occupé le rôle de directeur exécutif de l'équipe de Woking. L’ingénieur italien a fini par prendre en charge la gestion quotidienne de l'écurie de Formule 1 après le départ dans l’hiver 2022-2023 de l’ancien directeur d'équipe Andreas Seidl, parti pour le projet Audi (qui porte encore le nom de Sauber).

Seidl reste très apprécié dans le paddock et chez McLaren en particulier, mais Stella s'est attiré d'authentiques louanges tout au long de la saison 2023 pour avoir remanié la structure technique de McLaren, ce qui a ouvert la voie à une série d'améliorations agressives qui ont transformé la MCL60 en une voiture capable de mettre régulièrement la pression sur Red Bull et de menacer Ferrari, Mercedes et Aston Martin de manière crédible.

Les employés de McLaren apprécient également le précédent qui a été créé par le directeur général Zak Brown, puisque l'ingénieur italien a été promu de l'intérieur au poste le plus élevé : les postes majeurs que sont ceux de la direction d’équipe reviennent en effet bien souvent à des recrues changeant de teams. Ils considèrent également Stella comme un leader très efficace en termes de communication interne.

Pour toutes ces raisons, Lando Norris estime qu'il n'y a pas de meilleur personne que Stella pour diriger McLaren. Interrogé par Motorsport.com pour savoir si le team avait raison d'être aussi séduit par Stella, le jeune pilote a répondu : "Je pense exactement la même chose. J'ai donné une interview l'autre jour [à Abu Dhabi] et je lui ai adressé un grand remerciement... Je pense qu'il n'est pas le seul responsable. Il faut remercier beaucoup d'autres personnes dans l'équipe, parce que ce sont elles qui ont fait une grande partie du travail."

"Andrea n'est que le metteur en scène. Il est le producteur du plateau, et tous les autres sont les acteurs, mais il faut que tout le monde travaille très bien ensemble. C'est ce qu'ils font. Il a donc fait un travail remarquable. Je suis très, très heureux qu'il soit là où il est. Il fait beaucoup pour l'équipe chaque week-end en termes de course, de qualifications et de tout le reste. Je ne peux pas demander un meilleur directeur d'équipe."

Un cycle de solidification bien amorcé

Sous l'égide de Stella, McLaren a procédé à des recrutements de haut niveau. David Sanchez, responsable du châssis chez Ferrari, a été embauché, tandis que Rob Marshall, ingénieur en chef de longue date chez Red Bull, commencera officiellement à travailler à Woking le 1er janvier 2024 en tant que responsable de l'ingénierie et de la conception. Bien entendu, l’on se réjouit de telles arrivées chez McLaren.

La voiture de l'année prochaine sera également la première à bénéficier de l'apport de la nouvelle toute nouvelle soufflerie de l'équipe, ce qui évitera de louer et de transporter des éléments d'essais jusqu'à l'usine Toyota de Cologne, bien connue des équipes d’aérodynamiciens F1.

Ces mesures visant à améliorer les performances et les processus internes de McLaren seront essentielles pour convaincre Norris de signer un nouveau contrat, l’entente actuelle du Britannique devant expirer à la fin de l'année 2025.

Norris le sait, il est très observé des teams managers de toutes parts et représente une option sérieuse pour de nombreux projets. Mais pour l’heure, le Britannique sait pouvoir briller avec ce projet dont il a fait partie depuis des jours autrement plus sombres. "Je suis très excité... Nous avons quelques nouvelles embauches... Je suis excité parce que nous sommes enfin sur la bonne voie et nous savons quelle direction prendre."