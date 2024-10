Austin pourrait installer des limites de piste type Red Bull Ring d'ici 2025

Selon les informations de Motorsport.com, la FIA et le promoteur du circuit d'Austin sont en discussion au sujet de l'installation de bandes de gravier pour le Grand Prix des États-Unis 2025 de Formule 1. Cette démarche vise à donner moins de place à la récente controverse sur les limites de piste impliquant Max Verstappen et Lando Norris, qui a entaché la fin de la course de dimanche dernier.

Le Circuit des Amériques (COTA) avait déjà fait des efforts à ce niveau après l'épreuve de 2023, où Haas avait déposé une réclamation suite à ce que l'écurie considérait comme de nombreuses infractions aux limites de piste non sanctionnées. Son droit de révision avait finalement été refusé par les commissaires, mais il avait tout de même incité la FIA à examiner la question et à introduire certaines modifications pour tenter de résoudre le problème.

Ainsi, les virages 6, 13, 14 et 15 ont été rendus plus étroits, et des caméras ont été installées à "des endroits stratégiques" pour surveiller les limites de la piste dans certaines zones, tandis que la sortie du virage 11 a été recouverte d'un tapis de résine rempli de "faux" graviers.

Toutefois, parmi toutes ces modifications, le circuit n'a pas opté pour l'installation de bandes de gravier derrière les vibreurs développées par la FIA en vue de la saison 2024 et installées pour la première fois sur le Red Bull Ring, en Autriche, cette saison. Un aménagement qualifié de "configuration parfaite", selon le directeur de course de la F1, Niels Wittich.

Cette installation consiste à rétrécir les vibreurs et à installer une bande de gravier juste derrière pour dissuader les pilotes de dépasser les limites de piste. Cet aménagement à notamment été conçu pour être facile à modifier dans le cas où le circuit accueillerait d'autres championnats qui ne peuvent rouler avec des graviers pour des raisons de sécurité.

Les bandes de gravier installées cette année sur le circuit du Red Bull Ring. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Selon Motorsport.com, il a été demandé à tous les circuits qui reçoivent la F1 d'envisager d'installer ces bacs à gravier "ajustables", dans certains virages litigieux. L'idée a donc été soumise à l'organisateur de la course d'Austin avant le GP de 2024, événement lors duquel la question des limites de piste a de nouveau fait polémique.

Après la course, les médias ont évoqué l'installation de ces bandes ajustables comme solution pour les virages 1 et 12 d'Austin. Une idée également suggérée par la FIA après le Grand Prix, toujours selon nos informations. Cependant, l'instance dirigeante n'a pas le pouvoir de forcer les circuits à effectuer de tels changements, sauf pour des raisons de sécurité, ce qui n'est pas le cas ici étant donné que le motif est lié aux affrontements des pilotes en piste.

Austin doit également tenir compte de l'impact que ces bandes de gravier pourraient avoir sur la sécurité de l'épreuve MotoGP qu'elle accueille depuis 2013. Cet aménagement entraîne également des coûts supplémentaires considérables pour tout circuit qui souhaiterait l'installer.

Bobby Epstein, le patron de COTA, avait déclaré avant le GP des États-Unis de cette année que la solution des bacs à gravier ajustables n'était pas adaptée au site texan actuel : "On ne peut pas avoir les deux, et on ne peut pas découper la piste et y mettre du gravier, puis la retourner en espérant qu'elle reste étanche alors qu'il y a de la glaise en dessous. Il y a donc des défis à relever dans un sens comme dans l'autre."

Grand Prix des Amériques 2024 de MotoGP. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ce sujet a également été beaucoup abordé ce jeudi au Mexique, où les pilotes ont dû répondre à de nombreuses questions sur les incidents entre Verstappen et Norris. George Russell, qui a hérité d'une pénalité à Austin pour avoir poussé Valtteri Bottas hors de la piste, a déclaré : "Pour moi, la cause profonde du problème, c'est qu'on a un circuit qui vous permet de sortir large."

"Si l'on prend l'exemple de l'Autriche l'année dernière, il y a eu, je ne sais pas, 300 problèmes de limites de piste. Ils ont mis du gravier et il n'y a plus eu de problème. Si vous mettez du gravier dans ce virage [le virage 12 à Austin], Lando ne sort pas et ne dépasse pas, et Max ne freine pas si tard et ne sort pas non plus. Je pense donc qu'il faut s'attaquer à la racine du problème."