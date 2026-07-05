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Battre Mercedes à Silverstone ? "Tout est possible" pour Vasseur

Si les efforts de Lewis Hamilton n'ont pas suffi à contenir Mercedes et Kimi Antonelli lors du sprint de Silverstone, Frédéric Vasseur estime néanmoins que la Scuderia aura ses chances de battre les Flèches d'argent en Grand Prix.

Téha Courbon
Publié:
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Alors que Mercedes et Kimi Antonelli semblent presque intouchables ce week-end à Silverstone, Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, reste convaincu que son équipe a les moyens de battre les W17 ce dimanche.

Si Lewis Hamilton était parvenu à dérober la pole sprint à Antonelli vendredi, le Britannique n'avait pas réussi à contenir le leader du championnat lors de la course courte. Malgré une belle résistance, le pilote Ferrari avait finalement dû céder face à la Mercedes, plus efficace dans son déploiement d'énergie et plus rapide en ligne droite.

Lors des qualifications principales, les Ferrari n'ont cette fois pas réussi à empêcher Antonelli de décrocher la pole position. Elles se sont toutefois hissées aux deuxième et troisième places, notamment grâce au retour en forme de Charles Leclerc.

Lire aussi :

Malgré la victoire d'Antonelli lors du sprint, Frédéric Vasseur ne renonce pas à l'idée d'offrir à Ferrari un deuxième succès cette saison.

"Après la course sprint, deuxième et troisième, c'est bien", a déclaré Vasseur à Sky Sport samedi. "On en veut toujours plus. Nous étions en pole hier, mais je pense que c'est un bon résultat pour l'équipe, et un beau retour de Charles également. Maintenant, voyons ce que donnera demain. La bataille sera un peu plus compliquée avec cette histoire de vitesse de pointe, mais tout est possible."

L'optimisme du Français repose notamment sur l'écart à l'arrivée du sprint, où Hamilton a franchi la ligne un peu plus de deux secondes derrière Antonelli. De quoi lui laisser penser que Ferrari peut inverser la tendance sur la distance d'un Grand Prix. Pour Vasseur, la victoire de Mercedes ne s'explique d'ailleurs pas uniquement par une supériorité de performance.

"Je n'ai pas cette lecture de la course : '[Mercedes était] plus rapide, c'est pour ça [qu'ils ont] gagné'", a-t-il confié. "Non, non, [ils n'étaient] pas plus rapides [en sprint], mais à un moment, nous avons complètement vidé la batterie et nous n'avons pas été capables de revenir. Mais au final, nous terminons à 2,5 secondes après 17 tours, ce qui montre que c'est possible. Demain, nous aurons deux voitures dans le bon groupe."

Il n'y a eu "rien de magique" pour Leclerc samedi

Après un début de week-end compliqué, dans la continuité des difficultés qu'il rencontre depuis quelques semaines au volant de la SF-26, Charles Leclerc a retrouvé des couleurs en se qualifiant à nouveau devant Lewis Hamilton pour la course principale, une semaine après l'Autriche.

Avant les qualifications, le Monégasque avait révélé avoir opéré un "gros changement" de "philosophie" sur sa monoplace afin de retrouver de meilleures sensations. Un pari qui semble avoir porté ses fruits au vu de sa place en première ligne sur la grille de départ.

Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Photo de: Paul Foster

Interrogé sur ce fameux changement de philosophie, Frédéric Vasseur a toutefois relativisé son importance. Selon le directeur de Ferrari, il ne s'agit pas d'une transformation radicale, mais plutôt d'une série de petits ajustements ayant permis à Leclerc de retrouver progressivement la confiance qui lui manquait.

"Il n'y a rien de magique", a déclaré Vasseur. "Hier, il était dans le rythme, il lui manquait, je ne sais pas, un ou deux dixièmes. Aujourd'hui, il lui manque un dixième. Vous connaissez parfaitement ce milieu : parfois, il suffit d'un petit ajustement sur la voiture, d'un léger changement de réglage, d'un peu plus de confiance, et vous pouvez attaquer un peu plus."

"Je pense que c'est aussi positif pour lui d'avoir retrouvé ces sensations. Il va reconstruire sa confiance étape par étape, mais le plus important reste la course de demain. Il était déjà là en qualifications à Spielberg la semaine dernière, il était dans le top 4. Maintenant, il doit réaliser une course solide."

"Je pense que tout se joue dans les détails. Ils ont effectué quelques petits changements sur la voiture, ils sont allés dans la bonne direction, cela lui a redonné confiance. Et la confiance, c'est essentiel quand on se bat à ce niveau."

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