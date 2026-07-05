McLaren à huit dixièmes de la pole : "Nous n'avons plus d'excuses"

La troisième place de Lando Norris obtenue lors du sprint semble désormais bien lointaine. McLaren a de nouveau connu des qualifications très difficiles ce samedi.

Après les sixième et septième places sur la grille de l'épreuve courte, les deux pilotes n'ont guère fait mieux en qualifications principales avec une sixième position pour Lando Norris et une huitième pour Oscar Piastri.

Les deux pilotes se sont littéralement débattus avec leur MCL40 tout au long des trois parties de la séance qualificative, la monoplace se montrant toujours aussi nerveuse, notamment à l'arrière. Piastri et Norris se sont plusieurs fois fait peur, frôlant même l'élimination en Q2. S'ils ont réussi à se rapprocher du top 5, le premier des deux pilotes papaye, Norris, termine à 0"766 de la référence signée par Kimi Antonelli.

La saison dernière, alors que Norris et McLaren étaient en pleine lutte pour le championnat pilotes face à Red Bull et Max Verstappen, l'équipe britannique avait choisi de retarder le développement de sa monoplace 2026 pour se concentrer sur cette bataille. Si cette explication a pu justifier les difficultés du début de saison, elle ne suffit désormais plus à expliquer le retard de McLaren à l'approche de la mi-saison.

"Oui, mais on l'a déjà dit et on le sait, donc il n'y a plus vraiment d'excuses maintenant", a déclaré Norris lorsque cet argument est évoqué après les qualifications. "C'est la raison pour laquelle on est un peu en retard, mais certainement pas à sept ou huit dixièmes. Là, c'est juste mauvais de notre côté."

"Sur un circuit comme celui-ci, c'est aussi une question d'efficacité de la voiture. On perd à la fois dans les virages et aussi énormément dans les lignes droites. C'est juste une question d'efficacité, de compréhension de cette voiture et de sa dynamique."

"Les deux équipes qui comprennent le mieux tout ça, Ferrari et Mercedes, sont largement devant. Donc pas d'excuses : on sait qu'on n'a pas assez bien fait le travail, mais tout le monde bosse dur et on doit rattraper énormément de terrain."

Lando Norris et Kimi Antonelli après les qualifications principales à Silverstone. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Quand je vois ça, ça me rend encore plus impressionné par mon propre travail en sprint", a ajouté Lando Norris. "Être à sept dixièmes sur un tour, et finir troisième plus tôt aujourd'hui, c'était déjà assez incroyable [...] Je n'aurais jamais rattrapé ceux de devant. Mais c'est clair : on ne peut rien faire de plus actuellement, il faut juste maximiser ce qu'on a."

La complexité de la course au développement

Historiquement, McLaren a déjà prouvé à plusieurs reprises sa capacité à retourner une saison mal engagée grâce à l'introduction de packages de mises à jour particulièrement efficaces.

Néanmoins, face à l'écart qui se creuse avec Mercedes et Ferrari, la situation devient de plus en plus préoccupante pour Lando Norris, qui voit son équipe confrontée à une montagne de travail à accomplir.

"On sait qu'il y a encore des choses à venir pour le futur, mais en même temps, on ne peut pas juste développer la voiture, il faut développer mieux que tout le monde", a-t-il souligné. "Il faut combler huit dixièmes et ensuite être devant de deux dixièmes. C'est un mélange de beaucoup de choses, ça va prendre du temps, mais l'équipe sait que le temps n'est pas de notre côté."

"On n'a pas des semaines et des mois pour comprendre tranquillement. Il faut comprendre la voiture maintenant et amener des pièces le plus vite possible, plus vite que les autres équipes. C'est le niveau auquel on doit travailler."