Championnat - Le rouleau compresseur Hamilton

Une semaine après sa frustration de Monza, Lewis Hamilton a renoué avec le succès au Mugello. Malgré les événements, les interruptions de course et la pression forte mise par Valtteri Bottas, le Britannique accroît son avance en tête du championnat. Il fait carton plein en empochant également le point du meilleur tour en course. Le voici désormais avec 55 points d'avance sur le Finlandais, tandis que Max Verstappen perd du terrain à la troisième place à la suite de son deuxième abandon consécutif.

Du côté des constructeurs, Mercedes s'envolent toujours un peu plus avec de nouveau doublé, tandis que Red Bull Racing reprend un peu d'air devant McLaren à la deuxième place. L'écurie de Woking limite les dégâts grâce à la sixième place de Lando Norris mais perd toutefois quelques longueurs d'avance par rapport et Renault et Racing Point (qui compte rappelons-le 15 points de pénalité suite à l'affaire des écopes de freins). Williams demeure l'unique écurie du plateau à n'avoir pas inscrit le moindre point cette saison.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs