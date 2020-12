Championnat - McLaren prive Racing Point de la troisième place !

Les classement finaux de la saison 2020 sont désormais connus. Si le titre mondial était déjà assuré depuis quelque temps, pour Lewis Hamilton comme pour Mercedes, il restait tout de même quelques enjeux à Abu Dhabi. Du côté des pilotes, Valtteri Bottas assure le statut honorifique de vice-Champion du monde grâce à sa deuxième place du jour, et malgré la victoire de Max Verstappen. Contraint à l'abandon ce dimanche, Sergio Pérez conserve néanmoins la quatrième place devant Daniel Ricciardo. Côté français, Pierre Gasly termine dixième et Esteban Ocon 12e. Avec deux points inscrits cette saison, Romain Grosjean boucle sa dernière saison au 19e rang.

Chez les constructeurs, le dernier gros combat concernait la troisième place du championnat, et malgré dix longueurs de retard avant d'arriver à Yas Marina, McLaren a renversé la situation grâce au tir groupé de Lando Norris et Carlos Sainz, cinquième et sixième. Déception donc pour Racing Point, quatrième, et pour Renault, cinquième. Ferrari boucle la saison au sixième rang, son plus mauvais bilan comptable depuis la saison 1980 ! Dixième et dernière écurie du championnat, Williams est aussi la seule à n'avoir pas inscrit le moindre point.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs