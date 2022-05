Championnat - Pérez revient à portée de Verstappen et Leclerc

Charger le lecteur audio

La victoire de Sergio Pérez au Grand Prix de Monaco a pour conséquence de resserrer le trio de tête puisque le Mexicain n'accuse plus que 15 unités de retard sur Max Verstappen et six sur Charles Leclerc, qui ont respectivement terminé troisième et quatrième de l'épreuve.

Carlos Sainz, malgré sa seconde place, demeure à distance de la tête du classement. George Russell maintient de peu sa quatrième place face à l'Espagnol mais continue de creuser l'écart sur Lewis Hamilton au championnat, qui voit Lando Norris se rapprocher.

Chez les constructeurs, Red Bull engrange 10 points de plus que Ferrari et creuse l'écart après avoir pris les commandes à Barcelone. Alfa Romeo voit Alpine revenir à un point.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull Racing 235 - 37 18 58 38 44 40 - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 199 44 34 26 20 33 12 30 - - - - - - - - - - - - - - - 3 Mercedes 134 27 11 27 12 18 25 14 - - - - - - - - - - - - - - - 4 McLaren 59 - 6 18 22 - 4 9 - - - - - - - - - - - - - - - 5 Alfa Romeo 41 9 - 4 12 6 8 2 - - - - - - - - - - - - - - - 6 Alpine 40 8 8 6 - 4 8 6 - - - - - - - - - - - - - - - 7 AlphaTauri 17 4 4 2 6 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Haas F1 Team 15 10 2 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Aston Martin Racing 7 - - - 5 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 10 Williams 3 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -