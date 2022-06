Championnat - Verstappen creuse encore l'écart

Charger le lecteur audio

Vainqueur du Grand Prix du Canada, Max Verstappen accentue son avance en tête du championnat constructeurs, où il a profité de l'abandon de son coéquipier Sergio Pérez et de la cinquième place de Charles Leclerc, parti du fond de grille. Le Champion du monde en titre compte désormais 46 et 49 longueurs d'avance sur les deux hommes. Passé près d'une première victoire, Carlos Sainz se contente d'une deuxième place qui le rapproche de George Russell, le Britannique conservant néanmoins la quatrième position avec un nouveau top 5. De retour sur le podium pour la première fois depuis Bahreïn, Lewis Hamilton est sixième et premier pilote sous la barre des 100 points.

Chez les constructeurs, Red Bull conserve la tête et cède quelques unités à Ferrari, deuxième, et Mercedes, troisième, à cause de l'abandon de Sergio Pérez. Derrière, les belles moissons de points d'Alpine et Alfa Romeo replacent les deux formations aux quatrième et cinquième rangs. Haas enchaîne un cinquième Grand Prix consécutif sans inscrire le moindre point, tandis que Williams ferme toujours la marche avec seulement trois unités à son compteur.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull Racing 304 - 37 18 58 38 44 40 44 25 - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 228 44 34 26 20 33 12 30 - 29 - - - - - - - - - - - - 3 Mercedes 188 27 11 27 12 18 25 14 27 27 - - - - - - - - - - - - 4 McLaren 65 - 6 18 22 - 4 9 6 - - - - - - - - - - - - - 5 Alpine 61 8 8 6 - 4 8 6 7 14 - - - - - - - - - - - - 6 Alfa Romeo 47 9 - 4 12 6 8 2 - 6 - - - - - - - - - - - - 7 AlphaTauri 27 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - - - - - - - - - 8 Aston Martin Racing 16 - - - 5 1 - 1 8 1 - - - - - - - - - - - - 9 Haas F1 Team 15 10 2 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Williams 3 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - -