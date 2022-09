Championnat - Verstappen loin devant, De Vries double Latifi

Charger le lecteur audio

Vainqueur pour la 11e fois de la saison, au Grand Prix d'Italie, Max Verstappen se rapproche du record mais, surtout, a fait un pas de plus vers un deuxième titre mondial qui paraît inéluctable. Le Néerlandais porte désormais son avance sur Charles Leclerc à 116 points, le Monégasque reprenant un peu d'air sur Sergio Pérez à la deuxième place du classement. Sur le podium à Monza et quatrième du championnat, George Russell reste en lice pour le titre honorifique de vice-Champion du monde, tandis que l'écart se creuse pour Carlos Sainz et Lewis Hamilton.

Côté français, Esteban Ocon n'a pas marqué de point mais reste huitième du classement, tandis que Pierre Gasly ajoute quatre unités à son total. Pour son premier Grand Prix en Formule 1, Nyck de Vries a fait grosse impression au volant de sa Williams et marque les deux points de la huitième place, doublant notamment un certain Nicholas Latifi au championnat...

Chez les constructeurs, Red Bull Racing prend quatre points supplémentaires à Ferrari, qui respire un peu devant Mercedes ; la marque à l'étoile lâche pour sa part cinq unités à la Scuderia. Alpine voit McLaren redevenir une menace puisque l'écurie d'Enstone quitte l'Italie sur un zéro pointé alors que sa rivale de Woking inscrit six unités. Williams porte son total à six points grâce à Nyck de Vries mais reste décrochée à la dernière place du championnat.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull Racing 545 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34 - - - - - 2 Ferrari 406 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19 30 - - - - - 3 Mercedes 371 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 25 - - - - - 4 Alpine 125 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 - - - - - - 5 McLaren 107 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - 6 6 - - - - - 6 Alfa Romeo 52 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - 1 - - - - - 7 Haas F1 Team 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - - - - 8 AlphaTauri 33 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 - 4 - - - - - 9 Aston Martin Racing 25 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 1 - - - - - - 10 Williams 6 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 - 2 - - - - -