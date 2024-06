EL1 - Verstappen provoque un drapeau rouge puis signe le meilleur temps

La Formule 1 renoue ce week-end avec le format sprint sur ce Grand Prix d'Autriche, ce qui a naturellement, et on le sait, donné à l'unique séance d'essais libres une importance capitale. Par une vingtaine de degrés dans l'air et sous un ciel parfois couvert, mais face à des risques de pluie contenus, tout le monde s'est donc rué en piste pour exploiter au maximum le roulage offert avant les qualifications sprint un peu plus tard dans la journée.

En plus d'affiner tant que possible les réglages, sur des monoplaces disposant de très peu d'évolutions en raison de ce temps de travail restreint, il fallait évaluer tant que faire se peut les gommes dures, mediums et tendres mises à disposition par Pirelli. Et enfin, pour les pilotes, se mesurer à la nouvelle gestion des limites de piste sur ce tracé, réaménagé avec des petites zones de gravier dans certains virages, notamment le tout dernier. Ce test s'est avéré concluant !

On notera tout de même que McLaren a apporté un nouvel aileron avant, tandis que VCARB avait prévu du travail de comparaison dans l'espoir de mieux comprendre les difficultés rencontrées à Barcelone avec ses nouvelles pièces.

Dans le premier quart d'heure, c'est George Russell qui a établi la première référence tangible, en pneus durs, avec un passage en 1'06"386, devançant même un Max Verstappen pourtant chaussé de mediums. Lewis Hamilton, lui, s'est approché à six millièmes de la marque de son coéquipier au volant de l'autre Mercedes, également équipée de pneus durs, avant de s'emparer du meilleur temps en 1'06"254.

Alerte pour Verstappen

La mi-séance tout juste dépassée, la direction de course a brandi le drapeau rouge quand Max Verstappen s'est retrouvé immobilisé dans la ligne droite principale, victime d'un problème lié à son unité de puissance. Le pilote Red Bull a pu être poussé directement vers son stand par les commissaires, permettant une reprise rapide de la séance. Et le Néerlandais a également pu reprendre la piste dans la foulée, laissant penser que le souci était d'ordre électronique.

Max Verstappen a connu un souci, vite réglé par Red Bull. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

La deuxième partie de séance a été consacré en grande partie à des plus longs relais, impliquant une stabilité de la feuille des temps, jusqu'à l'apparition dans les dernières minutes des pneus tendres pour travailler à nouveau la performance pure. À ce petit jeu, les Ferrari ont pointé en tête, Charles Leclerc devant Carlos Sainz, avant d'être battues de trois dixièmes par le chrono de Max Verstappen en 1'05"685.

George Russell, gêné par Zhou Guanyu, n'a pas pu aller au bout de sa tentative après un premier secteur prometteur. Lando Norris, lui, est allé très vite avec un record de premier secteur mais est sorti de la piste et a traversé un bac à gravier, Oscar Piastri se chargeant de montrer le potentiel de McLaren en s'approchant à 0"276 du leader. Quant à Lewis Hamilton, il n'a pas chaussé les pneus tendres, tandis que Sergio Pérez s'est manqué dans son tour rapide. Autrement dit, la hiérarchie demeure difficilement lisible !

À noter l'encourageant sixième temps d'Esteban Ocon avec l'Alpine, le Français intégrant un top 10 au sein duquel Lewis Hamilton est le seul à n'avoir pas signé son tour le plus rapide avec les pneus les plus tendres. Les Qualifications Sprint débuteront à 16h30.

GP d'Autriche - Essais Libres 1