Enjeux 2023 - Qui va émerger du milieu de grille ?

L'an dernier, Alpine a fait preuve d'une mauvaise fiabilité mais sa monoplace semblait rapide. Son développement tout au long de la saison a paru particulièrement bon et, vers la fin, les voitures bleues devançaient régulièrement la McLaren de Lando Norris.

L'équipe du milieu de grille à surveiller, à mon avis, est Aston Martin Racing. Elle semblait vraiment distancée l'an passé par rapport à là où je m'attendais à la voir. Elle a commencé l'année avec un concept, avant de passer de manière un peu controversée à un autre inspiré de Red Bull Racing, ce qui n'est pas une mince affaire.

Lawrence Stroll et Martin Whitmarsh ont procédé à un recrutement agressif ces deux dernières années et les fruits récoltés devraient être plus nombreux cette année. Ils ont semblé bien progressé en fin d'année dernière au niveau du rythme et pourraient constituer une réelle menace pour passer devant Alpine et McLaren.

La dynamique entre Fernando Alonso et la famille Stroll sera intéressante à suivre. D'un côté, l'Espagnol a des objectifs très clairs et très simples. Il a soif de succès en piste, plus que tout, et il aime se battre. Donnez lui le matériel et le soutien, il sera à la hauteur à chaque tour. Il y a très peu de pilotes dans l'histoire de la F1 qui ont le cerveau qu'a Fernando pour la course. J'essaie souvent d'écouter sa radio quand je commente pour Sky F1, car sa conscience de la manière dont la course va se dérouler est tout simplement incroyable. Il ne pense pas qu'à sa stratégie, il dit aussi à l'équipe quelle stratégie il pense que les cinq voitures autour de lui vont avoir !

D'un autre côté, c'est clairement un personnage très complexe qui aime avoir le contrôle de la situation. La saga contractuelle avec Alpine l'an dernier a été un parfait exemple, car il a tout simplement pris le contrôle du marché des transferts en milieu de grille, a fait tout ce qu'il fallait pour lui et a complètement pris tout le monde par surprise pendant la trêve estivale. Fernando poussera l'équipe dans ses retranchements car il est en quête de performance et de perfection.

Les autres enjeux 2023