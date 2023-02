Enjeux 2023 - Lequel des rookies brillera le plus ?

Charger le lecteur audio

Il n'y a pas eu de rookie suscitant autant d'attentes qu'Oscar Piastri depuis Lewis Hamilton. Le jeune Australien a en effet mis un terme à la carrière de l'un des pilotes les plus populaires dans l'histoire récente de la F1, a vu deux grandes écuries se battre pour s'attacher ses services, et il n'a pas encore bouclé un seul tour en Grand Prix.

D'après tous les ingénieurs qui ont travaillé avec Oscar en formules de promotion, il est absolument parfait. L'équipe d'essais chez Alpine a été très impressionnée également, mais ça n'a plus d'importance désormais. Ce qui compte, c'est qu'il soit capable de tenir son rang face à Lando Norris. Ce sera un défi de taille, et je dois admettre que j'admire ce qu'a fait Oscar en prenant la décision courageuse de rejoindre une écurie que Lando connaît très bien. Daniel Ricciardo a tout perdu en ayant beaucoup de mal à s'adapter après avoir quitté Renault pour McLaren, mais ça n'a pas effrayé son jeune compatriote.

Il paraît étrange de classer Nyck de Vries parmi les rookies parce qu'on a l'impression qu'il est là depuis longtemps. Nyck est un pilote très rapide et il méritait sa chance en F1 depuis longtemps, donc je suis ravi pour lui que ça se soit fait avec AlphaTauri. Yuki Tsunoda devra élever son niveau maintenant qu'il est le plus expérimenté de l'écurie et, avec l'impressionnant Ayumu Iwasa qui attend en F2, battre Nyck est impératif. Pour De Vries, il n'y a pas de pression et il peut laisser son talent et son potentiel s'exprimer.

Logan Sargeant est un bon exemple de comment et pourquoi le timing est déterminant quand on veut percer en F1. En tant que meilleur pilote américain en formules de promotion, avec deux écuries dont les propriétaires sont américains également, avec trois Grands Prix organisés aux États-Unis, ça n'aurait pas pu mieux tomber. Sargeant a fait une saison solide en F2 mais je me demande si Williams n'aurait pas bénéficié d'un duo de pilotes expérimentés comme on le trouve chez Haas.

Il y a une grosse restructuration en cours et même si Daniel Ricciardo n'était pas intéressé, des profils comme Mick Schumacher ou Stoffel Vandoorne auraient probablement constitué des solutions solides à court terme, le temps que l'écurie se stabilise. Pour Sargeant, c'est une immense opportunité d'apprendre les ficelles de la F1 loin du feu des projecteurs, et Alex Albon sera une bonne référence pour lui.

