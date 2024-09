Débuts prometteurs pour Hamilton, Russell un peu plus dans le dur

Deuxième des EL1 et surtout troisième des EL2 à 0"066 de la référence fixée par Charles Leclerc sur sa Ferrari, Lewis Hamilton a connu une première journée intéressante sur le toujours très difficile à appréhender circuit de Bakou. Le septuple Champion du monde a entamé son roulage en bonne position et s'est ensuite contenté de capitaliser sur ce début de week-end.

"C'était une très bonne journée", a-t-il résumé au sortir de sa Mercedes. "J'ai pris du plaisir aujourd'hui, j'ai démarré sur les chapeaux de roue et j'ai procédé par étapes avec les réglages. Pour une fois, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas d'étapes sur lesquelles nous devions revenir. Je ne sais pas ce qu'il en est de mes longs relais par rapport aux autres, mais nous n'avons pas fait énormément de tours. Red Bull semble assez rapide, tout comme Ferrari, mais nous sommes à ce niveau-là ou à peu près."

Hamilton demeure prudent car ce ne serait pas la première fois cette année qu'il affiche un certain optimisme le vendredi soir avant de déchanter le samedi : "Je ne sais vraiment pas [si nous serons dans le coup ce samedi]. Sur cette journée, vous ne savez pas avec combien de carburant les autres roulent. Et souvent, quand nous arrivons en EL3 ou, plus particulièrement, en qualifications, tout le monde franchit un cap et pas nous jusqu'à présent, pas toujours [en tout cas]. On va rester prudents et essayer de faire de notre mieux avec ce que nous avons. J'espère que nous sommes plus proches de la tête qu'il n'y paraît, mais nous le saurons demain."

Quant au fait de disposer en Azerbaïdjan de l'ancien plancher, et non de l'évolution apportée à Spa, Hamilton d'ajouter : "Il est vraiment difficile de dire comment la voiture se serait comportée avec l'autre plancher ici, il est difficile de sentir une grande différence entre les deux, mais je ne suis pas mécontent de celui que nous avons [à Bakou]."

Russell pas encore dans le rythme

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

La journée n'a pas été aussi bonne de l'autre côté du garage Mercedes puisque George Russell n'a pas terminé une seule des deux séances à moins de six dixièmes de son équipier et, surtout, il a connu un changement moteur imprévu à la pause qui l'a contraint à manquer une partie des EL2. Il en ignore d'ailleurs les causes : "Pour l'instant, non, on ne sait pas exactement. On savait juste qu'il fallait changer le moteur, on a donc eu un problème après les EL1, ce qui a évidemment perturbé la séance [suivante], et on a aussi eu un problème à la fin [des EL2]."

Ce problème qui a mis fin à son roulage durant l'après-midi n'était toutefois pas du même acabit : "Le problème était le moteur en EL1, puis à la fin c'était en fait une panne de capteur, alors nous sommes rentrés au stand parce que nous pensions qu'il y avait une fuite d'eau, mais ce n'était pas le cas."

"Les sensations étaient bonnes, mais elles n'étaient pas superbes pour moi", a-t-il ensuite précisé concernant son rythme pur. "J'ai eu du mal, j'étais vraiment en dessous du rythme de Lewis. J'avais vraiment du mal à avoir confiance dans la voiture et à mettre mes pneus dans la bonne fenêtre, alors je dois essayer d'élever un peu mon niveau de jeu pour demain et de réduire l'écart."

"Ce n'était pas notre meilleur vendredi, c'est sûr, mais Lewis a l'air rapide, donc nous savons que la voiture est capable de faire quelque chose de bien, mais une fois de plus, Ferrari a l'air vraiment, vraiment rapide ici, c'est toujours le cas à Bakou."

Avec Mark Mann-Bryans