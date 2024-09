Verstappen : "Nous sommes plus compétitifs ce week-end"

La lecture d'un vendredi d'essais libres tient parfois plus dans le ressenti confié par le pilote que dans ses chronos. À Bakou, ce sont les deux qui livrent des signaux plutôt positifs pour Max Verstappen, bien qu'il soit trop tôt encore pour préfigurer de la suite du week-end au Grand Prix d'Azerbaïdjan.

La Red Bull RB20, affublée d'un plancher revisité, semble en tout cas avoir retrouvé des couleurs, avec le meilleur chrono du Néerlandais en EL1 puis le deuxième de son coéquipier Sergio Pérez en EL2.

"Je pense que dans l'ensemble, c'est une bonne journée", convient le triple Champion du monde en titre. "Nous avons appris pas mal de choses. Maintenant il faut mettre de l'ordre dans ce que nous avons essayé. Mais jusqu'à présent, nous sommes plus compétitifs ce week-end, c'est un point positif. Il y a eu beaucoup de travail en coulisses, et ça ne s'arrêtera pas. Mais aujourd'hui, c'était positif."

Tout n'est pas parfait pour autant, puisque l'on a vu plusieurs fois Max Verstappen prendre l'échappatoire lors de la deuxième séance (un classique de Bakou il est vrai) afin d'éviter tout accident inutile. Car l'équilibre précaire de sa machine demeure le cheval de bataille dans l'optique du championnat, où McLaren et Lando Norris se font désormais plus pressants que jamais.

"La piste est très glissante, il y a beaucoup de virage à 90 degrés, donc s'il y a un petit blocage, on arrête parfois de freiner pour ne pas aller taper le mur, juste par précaution", explique-t-il. "C'est sûr que les EL2 étaient un peu plus difficiles pour moi. Comme je l'ai dit, on doit juste trouver un peu plus d'équilibre, et après ça je suis confiant pour que l'on puisse être compétitifs."

La RB20 va-t-elle retrouver de sa superbe ? Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

Max Verstappen a également eu maille à partir avec les rayons du soleil et son propre équipement, changeant plusieurs fois de casque dans la séance disputée à l'horaire le plus tardif du week-end.

"J'avais deux visières différentes, avec deux tailles d'autocollant, et pour résumer, l'un était trop petit, l'autre trop grand, car le soleil se couche et, entre les bâtiments, il y a parfois des éblouissements", précise-t-il. "J'ai beaucoup de mal avec ça, avec la visibilité, donc il y a là aussi quelques petites choses à peaufiner."

Absent du podium depuis une éternité (le GP de Chine en avril), Sergio Pérez affiche lui aussi une mine plus optimiste après son deuxième temps à seulement six millièmes de Charles Leclerc dans la deuxième séance.

"C'était vraiment une bonne et solide journée", note le Mexicain. "Je pense qu'il y a de bonnes bases. Nous avons bien progressé entre les EL1 et les EL2. Nous devons nous assurer de progresser encore et je pense que nous pourrons être dans le match demain. Je pense que nous allons dans la bonne direction. [...] Je pense que tout peut arriver demain, vraiment."