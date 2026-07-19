Hamilton conteste sa pénalité après son accrochage avec Russell

Lewis Hamilton aura vécu un week-end belge particulièrement mouvementé. Alors qu'il semblait avoir trouvé un bon rythme vendredi, le début de la fin est arrivé dès les EL3 avec un accident qui a lourdement endommagé sa monoplace.

Réparée in extremis avant les qualifications, la Ferrari n'a toutefois jamais retrouvé l'équilibre qui avait permis au Britannique d'être performant en début de week-end. Privé de ses bonnes sensations, Hamilton a perdu de précieuses positions lors de la séance du samedi.

Et les difficultés se sont poursuivies dès le premier tour de course. Au départ, le septuple champion du monde s'est retrouvé côte à côte avec George Russell dans la ligne droite de Kemmel. Hamilton a tenté de conserver l'intérieur alors que le pilote Mercedes plongeait à l'extérieur à l'entrée des Combes.

Mais victime de sous-virage, la Ferrari est venue percuter la Mercedes, envoyant Russell en tête-à-queue avant de provoquer son abandon. La direction de course s'est immédiatement penchée sur l'incident, avant de décider d'infliger une pénalité de cinq secondes à Hamilton.

Cette sanction a finalement fait reculer le Britannique au cinquième rang, avant qu'il ne récupère la quatrième place en fin d'épreuve aux dépens d'Oscar Piastri. Malgré ce résultat, Lewis Hamilton n'a pas caché son incompréhension concernant la décision des commissaires, estimant qu'il ne s'agissait que d'un simple fait de course.

"Au départ, George a visiblement perdu de la puissance, il s'est décalé vers l'extérieur et nous nous sommes retrouvés au contact", expliquait-il après la course. "Ma voiture a été endommagée et, ensuite, j'ai fait de mon mieux en course malgré les dégâts et la pénalité. Je pense que c'était un simple fait de course. À mes yeux, cela ne méritait pas une pénalité."

Je trouve que c'est extrêmement sévère. C'est le premier tour, et jusqu'à présent cette saison, ce genre d'incident n'avait pas entraîné de pénalité.

Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, partage l'avis de son pilote et s'est montré encore plus critique envers la décision des commissaires : "Je trouve que c'est extrêmement sévère. C'est le premier tour, et jusqu'à présent cette saison, ce genre d'incident n'avait pas entraîné de pénalité."

"Si vous regardez le virage, Russell avait suffisamment d'espace sur la gauche, il n'était pas collé au mur. Pour moi, c'est davantage un simple fait de course, et cette décision nous coûte beaucoup."

Lewis Hamilton a récupéré la quatrième place face à Oscar Piastri en fin de course. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Au-delà de la pénalité, l'accrochage avec Russell a également eu des conséquences directes sur la performance de Hamilton. Le contact a notamment endommagé le fond plat de sa Ferrari, lui faisant perdre une importante quantité d'appui aérodynamique.

L'équipe aurait voulu profiter du dernier arrêt pour effectuer quelques correctifs sur l'aileron avant, mais un nouvel incident dans les stands a compliqué les choses. Lors de son arrêt, Hamilton est reparti alors qu'un mécanicien se trouvait encore devant sa voiture, le contraignant à freiner en urgence.

L'incident, qui fait encore l'objet d'une enquête, a empêché Ferrari de procéder aux modifications souhaitées et a compliqué la fin de course du Britannique.

"Nous avons perdu énormément d'appui aérodynamique", confiait Hamilton. "Je ne connais pas les chiffres exacts, mais les dégâts étaient bien là : le fond plat était détruit. Lors du dernier relais, nous n'avons pas non plus pu augmenter l'angle de l'aileron avant parce que nous avons effectué un double arrêt. Honnêtement, je suis surtout soulagé que le mécanicien ne se soit pas blessé.

Le début de la spirale négative pour Hamilton

Pour Hamilton, la source de ses difficultés remonte toutefois à son accident lors des essais libres. Celui-ci lui a fait perdre les réglages qu'il avait trouvés en début de week-end, l'empêchant de confirmer son potentiel en qualifications et lançant une spirale négative.

"Ça a été un week-end difficile", avouait le septuple champion du monde. "J'assume entièrement la responsabilité de mon incident d'hier, qui a ensuite eu des conséquences sur les réglages de la voiture."

"Nous n'avons pas pu retrouver le bon équilibre, et cela nous a coûté en qualifications. Avec les bons réglages, je pense que j'aurais pu me battre pour la cinquième place, voire la troisième ou la deuxième. Du coup, je suis parti derrière."