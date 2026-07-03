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Hamilton craint un "déficit deux fois plus important" pour Ferrari à Silverstone

Avant son rendez-vous à domicile à Silverstone, Lewis Hamilton ne se montre guère optimiste pour Ferrari. Le Britannique estime que le déficit de la Scuderia en ligne droite pourrait être encore plus marqué sur un circuit exigeant en gestion d'énergie.

Téha Courbon
Publié:
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Alors que Lewis Hamilton, fort de sa première victoire avec Ferrari à Barcelone, retrouve ce week-end le circuit où il s'est le plus imposé, Silverstone, un nouveau succès du Britannique, cette fois à domicile, semble peu probable de son propre aveu.

Après l'euphorie de la Catalogne, la Scuderia est quelque peu retombée sur terre en Autriche. Si elle semblait capable de rivaliser avec Mercedes et Red Bull en qualifications, les performances de la SF-26 se sont nettement dégradées en course.

Selon Hamilton, le principal point faible de l'équipe italienne réside dans son moteur, qui accuse un important déficit en ligne droite face à ses principales rivales, et notamment à l'unité de puissance Mercedes.

"Évidemment, nous avons réalisé de très bonnes performances auparavant. Mais le fait est que, comme vous avez pu le voir en course, nous perdons beaucoup de temps. Je pense que c'est environ quatre dixièmes que nous perdons dans les lignes droites. Il est difficile de récupérer un tel déficit dans les virages", a déclaré Hamilton en conférence de presse ce jeudi à Silverstone.

"Je pense que nous avons fondamentalement une très bonne voiture. Nous devons simplement continuer à travailler pour en tirer le maximum, marquer autant de points que possible, jusqu'à ce que nous parvenions à combler cet écart."

Le déficit du moteur Ferrari en ligne droite pénalise fortement les monoplaces italiennes en piste.

Le déficit du moteur Ferrari en ligne droite pénalise fortement les monoplaces italiennes en piste.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ce déficit peut être moins pénalisant sur certains circuits dépourvus de longues lignes droites, mais ce n'est pas le cas de Silverstone. En plus d'un tracé qui ne semble pas particulièrement favorable à la SF-26, le circuit britannique est également l'un des plus exigeants du calendrier en matière de gestion de l'énergie.

Les pilotes ont déjà fait part de leurs inquiétudes concernant les difficultés à récupérer de l'énergie à Silverstone, en raison de ses nombreux enchaînements rapides et du faible nombre de gros freinages. Or, le déploiement de l'énergie constitue également l'un des principaux atouts du moteur Mercedes. Dans ces conditions, Hamilton peine à imaginer un scénario favorable à Ferrari ce week-end.

"Ce n'est pas que je manque de confiance. C'est simplement que nous avons de très longues lignes droites  [ici, à Silverstone]", a déclaré le pilote. "Je pense que ce week-end sera sans précédent en matière de déploiement de l'énergie."

"Nous, les pilotes, en parlons tous dans notre groupe de discussion. Nous évoquons à quel point le manque de puissance va être pénalisant sur ce circuit. Nous allons tout simplement tomber à court de batterie."

"Il n'y a que quelques virages où l'on peut recharger la batterie. Le MGU-K sera donc désactivé pendant une grande partie du tour, et c'est probablement là que nous souffrirons le plus. Le déficit pourrait même être deux fois plus important [pour Ferrari]."

Lewis Hamilton est le plus pilote comptabilisant le plus de victoires à Silverstone avec neuf succès.

Lewis Hamilton est le plus pilote comptabilisant le plus de victoires à Silverstone avec neuf succès.

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Avec le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps comme prochain rendez-vous, sur un circuit lui aussi très avare en récupération d'énergie, le message de Hamilton à Ferrari est clair : maximiser chaque week-end avant d'aborder des tracés plus favorables aux qualités de la SF-26, à commencer par le Hungaroring à la fin du mois.

"Nous devons simplement extraire le maximum de chaque week-end, et même, si possible, un peu plus que ce que la performance de la voiture permet théoriquement", a-t-il confié.

"Il y aura ensuite des circuits où les écarts seront davantage neutralisés. J'imagine que Budapest pourrait offrir une bataille un peu plus serrée, parce qu'il n'y a pas de longues lignes droites. Pour être honnête, nous avons besoin de davantage de circuits de ce type."

À part aller dans le garage de Mercedes pour dévisser quelques boulons...

À l'aube de cette neuvième manche de la saison, disputée en Grande-Bretagne, Lewis Hamilton occupe la troisième place du championnat pilotes, après s'être fait chiper la deuxième position par George Russell à l'issue du Grand Prix d'Autriche.

Néanmoins, l'écart avec le leader du championnat, Kimi Antonelli, n'est que de 46 points, de quoi faire rêver certains tifosi quant à l'issue de la saison. Interrogé sur ce qu'il pouvait encore faire pour revenir sur le jeune Italien, le septuple champion du monde a répondu avec humour "À part aller dans le garage de Mercedes pour dévisser quelques boulons..."

"Écoutez, Mercedes est une équipe phénoménale. Vous voyez à quel point elle évolue à un niveau incroyable, et c'est vraiment beau à voir lorsqu'une équipe fonctionne en parfaite harmonie. Ce qu'ils ont apporté et accompli cette année est impressionnant. Je pense qu'il faudra énormément de choses pour que quelqu'un parvienne à les rattraper."

"C'est encore beaucoup de points d'avance, et il en a repris lors de la dernière course. C'est pour cela que je dis que c'est un bon retour à la réalité pour nous. Mais ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas terminé. Toute l'équipe est extrêmement motivée et pousse au maximum, et c'est tout ce que je peux demander."

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