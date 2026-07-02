Leclerc assure ne pas s'inquiéter de la forme de Hamilton : "Les performances, ça fluctue"

Depuis plusieurs courses, l'écart des résultats entre les pilotes Ferrari est on ne peut plus net, avec 74 points inscrits par Lewis Hamilton sur les quatre derniers GP, dont ceux de la victoire à Barcelone, contre 20 pour Charles Leclerc, avec deux abandons à la clé, dont une sortie de piste à Monaco.

Il est clair que la dynamique actuelle au sein de la Scuderia est favorable à Hamilton, qui compte 46 points d'avance sur son équipier après les huit premiers Grands Prix de la saison 2026 de F1. Un contraste assez net avec 2025, exercice durant lequel Leclerc a régulièrement dominé le septuple champion du monde, en qualifications comme en course.

Signe d'un vrai inversement de tendance au sein de la structure de Maranello, que Leclerc connaît pourtant comme sa poche ? Pas vraiment selon l'intéressé, interrogé sur ce sujet devant les médias - dont Motorsport.com - à Silverstone.

"Non, je ne pense pas qu'il y ait eu de grand changement au sein de l'écurie. Les performances, elles peuvent fluctuer. L'année dernière, ça allait dans un sens", a-t-il lancé pour rappeler qu'il a terminé la campagne 2025 avec 86 points d'avance sur Hamilton en signant au passage 100% des podiums de son écurie.

"Cette année, ça va dans l'autre sens. En tant que pilote, on se concentre simplement sur son propre travail. Ferrari a toujours été comme une famille pour moi. Et nous verrons bien où nous en serons à la fin de la saison."

"Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, bien sûr, l'équipe passe avant tout. Mais je ne souhaite pas vraiment y penser pour l'instant. J'ai beaucoup à réfléchir concernant mes propres performances en ce moment. Et c'est là-dessus que je me concentre. Nous verrons bien plus tard."

La dynamique de Leclerc s'inscrit dans une forme quelque peu irrégulière pour Ferrari qui, après avoir lutté pour la pole et la victoire à Barcelone, a de nouveau signé une belle performance en qualifications à Spielberg avant de s'effondrer en course.

"La meilleure chose que je puisse faire pour l'instant, c'est de rester concentré, de continuer à travailler aussi dur que possible pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas exactement depuis quelques courses."

"Honnêtement, les dernières courses ont évidemment été difficiles, mais je savais très bien où se situaient mes difficultés il y a trois courses. Nous avons apporté quelques modifications spécifiques à la voiture à Barcelone. C'était nettement mieux et les sensations à Barcelone, ainsi que le rythme, étaient, je pense, très bons."

"Mais en Autriche, il est vrai que j'ai eu plus de mal dimanche ; j'y ai donc consacré beaucoup d'efforts et j'ai compris certaines choses. Quant à savoir si cela suffit… ce n'est jamais suffisant, et je vais continuer à travailler aussi dur que possible pour essayer d'améliorer encore mes performances."

Des GP "très difficiles" pour Ferrari à Silverstone et Spa ?

Charles Leclerc dans le paddock de Silverstone. Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

L'un des points centraux des difficultés récentes de Leclerc, notamment au Canada et surtout à Monaco, semblait graviter autour de la question des freins. Depuis Barcelone, le Monégasque a rejoint Hamilton en s'équipant de disques de frein Carbone Industrie en lieu et place des Brembo, qui demeure le fournisseur des étriers et des plaquettes.

Toutefois, après avoir été très critique de ses freins au sortir du GP de Monaco, Leclerc tente de tempérer l'impact de ce changement particulier, qui s'inscrivait dans la mise en place du dernier gros package en date pour l'écurie italienne.

"Il ne serait pas juste de ma part d'entrer dans les détails à ce sujet. Car il y a eu de nombreux changements à Barcelone. Nous sommes arrivés avec un package [d'évolutions] entièrement nouveau."

"Il y a bien sûr quelques éléments qui m'ont permis de me sentir plus à l'aise dans la voiture. Je pense que ce week-end-là a été bien plus positif en termes de rythme et de sensations. Malheureusement, [...] nous avons rencontré un problème technique le dimanche."

"Samedi, l'erreur que j'ai commise en Q3 m'a évidemment coûté cher. C'est pour cette raison que ça n'a pas été le week-end que j'espérais. Mais en termes de rythme, avec le recul, je ne qualifierais pas ce week-end de difficile. Je pense que ce fut un bon week-end en termes de rythme."

"Il est vrai qu'en Autriche, tout s'est bien passé jusqu'au dimanche. Mais dimanche, j'ai vraiment eu du mal. Je pense que nous avons identifié quelques éléments qui ont joué un rôle important dans le manque de performance de la course. Nous allons y remédier."

Mais après les difficultés du Red Bull Ring, Leclerc s'attend également à ce que Silverstone et Spa n'appuient pas sur les forces de la SF-26 : "Il est également juste de dire que les deux prochaines courses seront, je pense, très difficiles pour l'équipe. Mais la meilleure chose que je puisse faire, c'est de travailler dur et de continuer à me battre, quelle que soit notre position dans la course."

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