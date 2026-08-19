Netflix annonce une date de sortie pour le documentaire Schumacher 94

En début d'année, Netflix a annoncé un documentaire sur les coulisses de la saison 1994 de Michael Schumacher. La plateforme, qui avait déjà diffusé un portrait du septuple champion du monde en 2021, va cette fois se concentrer sur la campagne de son premier titre en Formule 1.

Netflix Allemagne, en charge du projet, a annoncé que le documentaire sera disponible le 2 octobre prochain. Nommé en allemand Schumacher ‘94 – Die Geburt einer Legende (Schumacher 94 – La naissance d'une légende), le documentaire racontera une saison marquée par le décès d'Ayrton Senna en course et par plusieurs polémiques, sportives comme techniques, concernant Schumacher.

Le documentaire va à la rencontre de plusieurs personnalités qui ont joué un rôle important dans la quête du titre en 1994, telles que Flavio Briatore, patron de l'équipe Benetton à l'époque, ou Pat Symonds, alors ingénieur de course. Willi Weber, son manager, a également été interviewé.

David Coulthard, l'un des rivaux de Michael Schumacher durant sa carrière, et Bernie Ecclestone, qui s'occupait de l'aspect commercial du championnat à ce moment-là, ont eux aussi été interrogés pour les besoins du documentaire.

Michael Schumacher a remporté son premier titre de champion du monde en 1994. Photo de: Ercole Colombo

Les programmes autour de la Formule 1 sont nombreux sur Netflix. Le plus connu est évidemment Drive to Survive, la série documentaire qui montre les coulisses du championnat depuis la saison 2018.

La plateforme propose également un documentaire autour de la découverte de la Formule 1 par Kimi Antonelli, actuellement en tête du championnat, et une série sur la vie d'Ayrton Senna.

Netflix travaille par ailleurs à la production d'un film ayant pour cadre le MotoGP, et dans lequel le championnat va s'impliquer.

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