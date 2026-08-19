La FIA fixe la date de l'appel de McLaren et Red Bull concernant le GP de Monaco

La semaine prochaine, la FIA examinera les appels déposés par McLaren et Red Bull contre la décision ayant permis à Pierre Gasly de récupérer son podium au Grand Prix de Monaco.

Le pilote Alpine avait franchi la ligne d'arrivée en troisième position le 7 juin, mais deux pénalités de cinq secondes pour excès de vitesse dans la voie des stands l'avaient rétrogradé à la septième place, offrant ainsi un podium à Isack Hadjar, chez Red Bull.

L'écurie française avait toutefois immédiatement demandé un droit de révision, après avoir obtenu des éléments démontrant que Gasly n'avait pas dépassé la limite de 60 km/h et qu'il avait même conservé une marge supplémentaire pour rester en dessous.

Lors de l'audience consacrée au droit de révision, la FOM, chargée notamment du chronométrage en F1, a reconnu qu'une erreur s'était produite dans la mesure de la distance de la voie des stands utilisée pour calculer les vitesses.

Cette erreur avait entraîné une surestimation des vitesses moyennes enregistrées. Les commissaires ont donc accepté cet élément comme preuve justifiant l'annulation des pénalités de Gasly et, par conséquent, la réintégration de sa troisième place.

Isack Hadjar avec Kimi Antonelli et Lewis Hamilton sur le podium du GP de Monaco. Photo de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Le Français a ainsi finalement décroché le sixième podium de sa carrière, mais cette décision a provoqué la colère de plusieurs écuries, puisque Gasly n'était pas le seul pilote à avoir été pénalisé pour un prétendu excès de vitesse dans la voie des stands.

La seule différence était que les autres pilotes avaient déjà purgé leur pénalité pendant la course, suscitant l'incompréhension des équipes face au succès de la réclamation d'Alpine.

Un précédent qui fait débat

Oscar Piastri était particulièrement remonté. Le pilote McLaren avait effectué un arrêt supplémentaire pour purger sa pénalité, ce qui l'avait contraint à franchir la ligne d'arrivée en cinquième position, derrière Gasly et Hadjar.

"Je suis vraiment abasourdi par cette décision", avait déclaré Piastri lors du Grand Prix suivant, à Barcelone. "Alors que d'autres pilotes ont été pénalisés pour la même raison et ont purgé leur pénalité en course, comment peut-on ensuite modifier une seule pénalité, sachant qu'au moins cinq ou six autres pilotes [quatre en réalité, ndlr] ont été affectés par cette décision ?"

George Russell était probablement le pilote le plus pénalisé par cette situation. Le Britannique avait perdu une potentielle place sur le podium lorsqu'il s'était arrêté aux stands, avant que les commissaires ne déterminent qu'il n'avait pas correctement purgé sa pénalité.

Oscar Piastri (McLaren) et Isack Hadjar (Red Bull) Photo de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Un drive-through lui avait alors été infligé, le faisant chuter du top 10 à la 12e place. Le prétendant au titre avait ainsi vu son retard sur son coéquipier et leader du championnat, Kimi Antonelli, passer à 68 points.

"J'ai évidemment perdu ma place, mais je ne peux qu'imaginer ce que ressent George", avait ajouté Piastri. "Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai perdu ma place au profit de Pierre parce que j'ai purgé la pénalité."

"Techniquement, je devrais être troisième. Mais alors, techniquement, George devrait être troisième. À présent, c'est le bazar. Ils se sont mis dans une sacrée situation."

McLaren et Red Bull ont donc décidé de faire appel de la décision, tandis que Mercedes avait également déposé une demande de droit de révision, avant de la retirer, estimant avoir peu de chances d'obtenir l'annulation du résultat de Russell.

Après plusieurs semaines sans nouvelles sur cette affaire, la FIA a désormais confirmé que sa Cour d'appel internationale entendra les arguments de McLaren et de Red Bull le mardi 25 août.

L'audience se tiendra à huis clos au siège de la FIA, à Paris, après le Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end, première course depuis la pause estivale de la saison 2026.