Leclerc pénalisé et rétrogradé à Monaco

Qualifié troisième au sortir des qualifications, Charles Leclerc s'élancera finalement sixième sur la grille de départ. Le Monégasque a été reconnu coupable d'une gêne sur Lando Norris lors de la fin des qualifications du GP de Monaco et a été pénalisé de trois positions de recul.

L'incident s'est déroulé en fin de Q3. Après un effort des mécaniciens McLaren pour permettre à Norris de pouvoir réaliser plusieurs tours après les dégâts subis en fin de Q2, le Britannique était dans une tentative lancée au moment d'aborder le tunnel. Or, c'est à l'intérieur de celui-ci qu'il a rencontré sur son chemin la Ferrari de Leclerc, au ralenti, et dans une position qui a obligé Norris à ralentir et à abandonner son tour.

Lorsque la séance s'est achevée, Leclerc était crédité du troisième temps, à 0"106 de la pole de Max Verstappen, alors que Norris avait échoué au 10e et dernier rang de cette Q3, à moins de deux dixièmes du temps de Yuki Tsunoda, neuvième. Toutefois, le pilote Ferrari était sous enquête des commissaires et a dû se rendre devant eux pour une audience.

"J'ai expliqué dans quelle situation je me suis retrouvé, j'ai essayé de faire de mon mieux, de rester le plus sur la gauche possible quand j'ai eu l'info", avait déclaré Leclerc au micro de Canal+ peu après sa sortie du bureau des commissaires. "Après, sous le tunnel, c'est très, très compliqué, il n'y a pas vraiment de bonne place où se mettre. J'ai fait de mon mieux pour rester sur la gauche."

Dans le détail, voici comment les commissaires justifient la pénalité : "Les deux pilotes ont convenu que Leclerc ne pouvait pas faire grand-chose en toute sécurité dans le tunnel pour éviter de gêner Norris, étant donné la difficulté dans la vision due à la lumière entrant et sortant du tunnel et le changement de trajectoire d'un côté à l'autre du tunnel. En fait, les commissaires ont observé que Leclerc a réagi de manière sensée à un drapeau bleu déployé par les commissaires, mais à ce stade, il était trop tard."

"Cependant, les commissaires ont examiné la radio de l'équipe, et l'équipe de Leclerc ne l'a pas averti de l'approche de Norris jusqu'à ce que ce dernier soit déjà directement derrière lui. De plus, la discussion dans la portion précédente de la piste portait entièrement sur les pilotes concurrents, et non sur le trafic derrière, ce qui est une tâche essentielle sur ce circuit."

"Les commissaires estiment que Leclerc aurait pu faire beaucoup de choses avant le tunnel pour éviter la gêne s'il avait été averti par l'équipe au moment opportun, surtout si l'on considère que l'approche de Norris était claire sur le système de signalisation. Par conséquent, les commissaires considèrent que ce blocage n'était pas justifié."

Respectivement quatrième, cinquième et sixième de la séance, Esteban Ocon, Carlos Sainz et Lewis Hamilton gagnent tous une position sur la grille.