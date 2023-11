Leclerc : Verstappen aurait dû avoir à rendre la position

Au départ du Grand Prix de Las Vegas, Charles Leclerc abordait le premier virage sur l'extérieur de la piste depuis la pole pendant que Max Verstappen était à l'intérieur, à sa hauteur. Par la suite, alors que les deux hommes entraient dans cette épingle ouverte, le Néerlandais a tenter de forcer son passage mais, ce faisant, est sorti totalement de la piste en emmenant avec lui le Monégasque, obligé de céder pour éviter le contact.

Malgré leur ralentissement, les deux pilotes n'ont pas perdu de place mais Leclerc se retrouvait en seconde position après avoir perdu la tête sur une manœuvre qu'il considérait comme illicite. Les commissaires se sont saisis du dossier et ont fini par reconnaître la faute de Verstappen en lui infligeant cinq secondes de pénalité, une sanction observée lors du premier arrêt du Néerlandais.

Les communications radio dans le clan Red Bull avant que la pénalité ne soit décidée ont laissé entendre que le choix avait été laissé à Verstappen de rendre ou non la place, ce qu'il n'a pas fait. Et même si, plus tard dans le relais, Leclerc a réussi à dépasser son rival sur la piste, le pilote Ferrari estimait après la course qu'il aurait fallu demander au triple Champion du monde de le laisser repasser au lieu de lui permettre de s'en tirer avec cinq secondes.

"Il est évident qu'il était à la limite, au-delà de la limite, et je pense que la pénalité de cinq secondes est méritée. C'était serré", a d'abord déclaré Leclerc. "Il a écopé d'une pénalité et je pense que c'était la bonne pénalité à infliger."

"Je pense simplement que dans ce genre de situation, il serait préférable que la FIA demande à rendre la place, parce que je pense qu'il y a un certain avantage dans la conservation des pneus quand vous avez de l'air libre. Mais oui, c'est comme ça."

Verstappen n'a pas rendu la position à Leclerc après le départ.

Des mots qui rappellent ceux de Lando Norris à la suite du GP des États-Unis où George Russell avait été soupçonné d'avoir sciemment dépassé Oscar Piastri hors piste en préférant subir les conséquences d'une pénalité de cinq secondes plutôt que le fait d'avoir à redonner la position à l'Australien.

Verstappen, qui estimait dans un premier temps qu'il ne méritait pas de pénalité avant de dire sur le ton de l'ironie de "transmettre ses salutations" aux commissaires une fois qu'elle était tombée, a fini par admettre après la course que la sanction était "probablement la bonne décision".

Pour Christian Horner, le directeur de Red Bull, la situation n'était pas forcément évidente étant donné que les commissaires peuvent parfois adopter une approche plus permissive lors des incidents qui ont lieu dans un premier tour. Il assure que c'est pour cela que l'équipe n'a pas demandé à Verstappen de rendre la position. "C'était 50/50. Ils sont allés au large dans le premier virage, Max étant légèrement devant."

"Nous avons pensé que cela était du domaine du 'let them race' dans les premiers virages ou le premier tour, c'est pourquoi nous n'avons pas inversé [les positions]. Donc, quand il a reçu la pénalité, cela signifiait que la course allait être plus difficile pour lui. C'était vraiment limite, mais nous l'acceptons."

