Comment Mercedes rattrape son couac médiatique avec Andrea Kimi Antonelli

Mercedes s'est efforcée de protéger et d'encourager Andrea Kimi Antonelli afin de le préparer à un passage possible dans la cour des grands, en Formule 1. L'équipe de Toto Wolff met en place un plan pour gérer la frénésie médiatique autour de son pilote junior, alors que doit se prendre la décision de savoir si oui ou non il sera promu depuis la F2 vers le baquet laissé vacant en F1 par Lewis Hamilton pour 2025.

La carrière d'Antonelli a progressé à un rythme considérable, tandis que sa relation étroite avec le patron de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, après avoir rejoint le programme junior du constructeur en 2019, l'a longtemps désigné comme une future star de la F1 avec Mercedes. Mais les attentes autour de l'Italien de 17 ans ont été considérablement accrues à la suite de la décision de Lewis Hamilton de quitter Mercedes et de rejoindre Ferrari en 2025, alors que le septuple champion avait signé un contrat de deux ans (1+1 en option) avec Mercedes.

Wolff avait admis à l’annonce du départ du Britannique que cet accord avait été arrangé au cas où Mercedes estimerait avoir besoin de flexibilité pour promouvoir un autre de ses juniors avec la carrière de Hamilton potentiellement en fin de course et avait rapidement lâché le nom du jeune homme comme celui le plus fortement envisagé pour monter en F1, peut-être dans le but de ne pas perdre la face et de prouver la valeur du programme junior Mercedes.

Soudainement sous le feu des projecteurs

En effet, lorsque Hamilton a fait son annonce choc en février, Antonelli a rapidement − et de manière surprenante − été présenté comme son remplaçant le plus probable, par Wolff lui-même, même si d'autres candidats, y compris plus tard Max Verstappen, ont été évalués.

Les choses ont oscillé dans les mois qui ont suivi, avec le manque de résultats assez préoccupant d'Antonelli au début de la saison F2 − permettant à Carlos Sainz d’être l’un des noms envisagés. Mais c'était avant qu'Antonelli ne remporte enfin sa première victoire en F2 lors de la course sprint de Silverstone, qui s'est déroulée sur le mouillé. Après cela, le jeune homme a fait face au corps de presse de la F1 − gagnant le respect en admettant que sa victoire "était nécessaire".

Andrea Kimi Antonelli (Prema Racing)

Son explication sur le fait qu'une voiture de F1 "vous donne beaucoup de confiance quand vous la pilotez parce qu'elle a tellement de force d'appui que vous pouvez vraiment la pousser" était révélatrice d’un contexte présent dans lequel se trouve le jeune pilote, peu à son aise au volant de la F2 avec laquelle il peine à se démarquer aussi nettement que ne le souhaiterait Mercedes pour faciliter sa décision. Fort heureusement pour Antonelli, Oliver Bearman, remplaçant de dernière minute de Carlos Sainz en Arabie saoudite cette saison, a montré de quoi sont capables les pilotes F2 promus en F1 à la volée, et s’est indirectement fait un avocat de la valeur d’Antonelli avec sa propre performance remarquée chez Ferrari.

De nombreuses premières devant la presse

Il peut sans doute être reproché à Wolff d’avoir lui-même lancé Antonelli dans une zone de visibilité inconfortable pour celui qu’il cherche à légitimiser. Cette apparition à la conférence de presse officielle de F2 de Silverstone n'était que la deuxième de la saison pour Antonelli, qui avait terminé deuxième lors des qualifications de Melbourne et n’était plus apparu dans le top 3 depuis. L'attente y était immense, d'autant plus qu'une dérogation a été faite à la FIA pour permettre au pilote de 17 ans de piloter une F1 sans qu'aucun élément sur le sujet ne soit directement communiqué durant le processus. Les médias s'en sont retrouvés à d'autant plus spéculer sur les intentions de Wolff, que l'on disait prêt à placer Antonelli en cours de saison dans le baquet Williams de Logan Sargeant.

Outre le fait que l'écart de trois mois et demi entre ces deux séances souligne une fois de plus que cette saison de F2 a été plutôt difficile pour Antonelli et son équipe Prema, elle a également mis en évidence deux autres éléments.

Le premier est qu'il est apparu beaucoup plus confiant après sa victoire à Silverstone, où, bien sûr, la joie que procure la victoire ne peut pas être sous-estimée. Cet élément est directement lié au second, à savoir la façon dont Mercedes a préparé Antonelli à faire face aux médias tout en le protégeant de ceux-ci. Conscient qu'il fallait gérer avec soin Antonelli et tenir compte de son jeune âge dans ce qui peut être une sphère brutale, Mercedes a pris des mesures pour contrôler étroitement ses apparitions.

Au lieu de permettre à son junior d'interagir et, dans une certaine mesure, de traiter les interviews avec les médias et les conversations dans le paddock de la F2 directement, comme c'est typiquement le cas, Antonelli a ainsi été maintenu à distance de ceux qui couvrent la catégorie junior. Suffisamment rare pour être mentionné : on se rappelle encore la facilité avec laquelle Charles Leclerc, alors étoile montante de Ferrari, était joignable facilement au téléphone alors qu’il menait sa campagne victorieuse F2 en 2017.

Mais Mercedes a également travaillé en parallèle dans les coulisses avec Antonelli, en lui donnant une formation interne sur les médias. Comme le dit Wolff, la pression sur Antonelli "va s'accentuer" si sa carrière progresse comme prévu.

Toto Wolff, team principal Mercedes-AMG F1 Team

Un autre monde après le cocon de la F2

Mercedes est également très conscient du fait que, si Antonelli vient à être promu dans l’équipe de F1, il devra immédiatement faire des apparitions régulières auprès de ses sponsors de premier ordre et interagir directement avec des personnalités de haut rang telles que le PDG du groupe Mercedes-Benz, Ola Kallenius, et le patron d'INEOS, Jim Ratcliffe. On peut imaginer le gouffre après l’aura laissée dans chaque pièce dans laquelle entre Lewis Hamilton, qu’il n’est nul besoin de présenter et légitimiser.

La stratégie de Mercedes est ainsi double : en contrôlant les besoins médiatiques d'Antonelli en F2, le jeune pilote peut se concentrer sur l'adaptation à une nouvelle catégorie et à une saison à fort enjeu. À la fois, le protéger permet également de le couper ce qui peut être un paysage médiatique féroce dans son pays d'origine.

Motorsport.com comprend que Mercedes est susceptible de rendre Antonelli disponible pour plus d'apparitions médiatiques au fur et à mesure que la saison 2024 progresse, et le familiariser avec la presse et le monde plus large de la F1 tandis que de nouveaux succès espérés en F2 lui donneront automatiquement plus de temps d'antenne. Car jusqu'alors, celui que l'on voit le plus aux côtés de Wolff dans le box Mercedes reste bien Mick Schumacher.

L’avenir d’Andrea Kimi Antonelli en F1 reste indécis : les options de Mercedes, si l’équipe ne le sent pas tout à fait prêt à rejoindre George Russell et à remplacer Hamilton dans son écurie en 2025, sont de le placer dans une autre écurie plus bas dans la grille (par exemple, Williams ou Alpine) ou de le garder en F2 l’an prochain, comme il est plus que probable qu’il pourra disputer celle-ci (seul le vainqueur du championnat ne pouvant s’y réaligner).

"Je ne gère pas toujours bien la pression"

Une autre des réponses du jeune homme à la conférence de presse de Silverstone − "Je ne gère pas toujours très bien la pression" − montre clairement pourquoi Toto Wolff se dit de son côté impressionné par les capacités générales d'Antonelli, et pas seulement par sa vitesse.

"Ce que j'aime dans son attitude − [et] en général [dans] sa famille, qui a toujours été proche de lui − c'est l'évaluation objective d'une situation, et de si c’est 'bon ou pas assez bon'", a répondu Wolff lorsque Motorsport.com lui a demandé son avis sur la façon dont son poulain fait face à toute la frénésie qui l'entoure en 2024.

Et de suggérer qu'Antonelli n'est pas placé sous une pression si forte que cela : "Je ne pense pas que la pression nuise à ses performances dans la voiture et à sa façon de piloter. Vous pouvez clairement voir que c'est un bon point de référence avec Ollie Bearman. Ils sont très proches. Ollie a fait une très bonne course en Autriche, et Kimi, le dimanche, a eu un problème de débrayage dans la deuxième course. Il faut donc nager. C'est clair."

"La progression de sa carrière a été rapide. Il a 17 ans. Il n'a même pas le permis de conduire pour une voiture de route. Les meilleurs seront capables de faire face à cette situation, à la pression et à l'attention qu'elle suscite, et cela va aller en s'amplifiant."

Charge désormais à Mercedes de ne pas en ajouter de son propre fait.