Horner accuse Wolff de vouloir faire "diversion" avec Verstappen

Après que Max Verstappen a affirmé qu'il resterait chez Red Bull la saison prochaine, Christian Horner a accusé Toto Wolff d'avoir voulu mettre en place une "tactique de diversion" afin de masquer les problèmes sportifs de Mercedes.

Plus encore, le directeur de Red Bull a laissé entendre que le départ de Lewis Hamilton de Mercedes, à l'origine de nombreuses discussions et d'une silly season qui s'étire en longueur, pouvait être le signe que les choses ne vont peut-être pas aussi bien que ce que d'aucuns suggèrent, notamment en vue de 2026.

"On a beaucoup parlé de la possibilité qu'il [Verstappen] aille voir ailleurs et on se dit parfois qu'il s'agit là d'une tactique de diversion qui a été mise en place", a déclaré Horner. "Il faut se demander quelles sont les motivations qui se cachent derrière tout ça."

"Le pilote à l'origine de tous les mouvements sur le marché disposait de toutes les informations sur les moteurs, la réglementation 2026, etc. et il a choisi de partir, laissant une place vacante chez Mercedes. C'est pourquoi il y a maintenant un peu de spéculation sur qui occupera ce baquet, mais ce ne sera pas Max Verstappen."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the Team Principals Press Conference Photo by: Mark Sutton

Toutefois, en dépit de l'affirmation par Verstappen qu'il serait bien présent dans la Red Bull en 2025, Wolff n'a pas désarmé : "Je ne crois pas qu'il ait clairement dit 'oui'", a-t-il lancé.

Puis, quand Motorsport.com a demandé à Horner pourquoi son homologue continuait à s'accrocher à cette perspective, le Britannique de répondre : "Je pense que Max a été assez déterminé dans ce qu'il a dit lors de cette conférence de presse. Il a toujours été très cohérent avec l'équipe. Alors oui, pourquoi Toto... Je pense que c'est purement une tactique de diversion. Évidemment, s'il veut un Verstappen pour l'année prochaine, je suppose que Jos est potentiellement disponible."

Quant au fait d'avoir vu le triple Champion du monde réaffirmer son allégeance à Red Bull pour 2025, Horner d'ajouter : "Cela ne fait que réaffirmer tout ce que nous savions déjà. Max est un élément important de notre équipe. Il a remporté toutes ses victoires et tous ses podiums dans des voitures Red Bull Racing, et a été Champion du monde à trois reprises jusqu'à présent. C'est un membre essentiel de l'équipe. Il apprécie de faire partie de l'équipe. Il a un groupe formidable autour de lui. Et nous savons de quoi l'avenir est fait."

Avec Ben Hunt