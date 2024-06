Red Bull n'est "pas pressé" pour l'attribution du second baquet VCARB

Avec les annonces récentes du prolongement des contrats de Sergio Pérez chez Red Bull, ainsi que de Yuki Tsunoda chez VCARB, les baquets des deux équipes propriété du sponsor autrichien sont désormais quasiment tous verrouillés. La seule incertitude demeure désormais l'identité de celui qui se verra confier le deuxième volant chez VCARB aux côtés de Tsunoda en 2025.

En poste au sein de l'équipe (alors encore appelée AlphaTauri) depuis le milieu de la saison dernière, lorsqu'il avait lui-même remplacé un Nyck de Vries poussé vers la sortie après une première demi-saison difficile, Daniel Ricciardo peine à prendre la mesure de la VCARB 01.

Régulièrement dominé par son équipier Yuki Tsunoda, le pilote australien n'a marqué que neuf points cette saison, avec pour meilleur résultat une 8e place au Canada, alors que son équipier japonais compte dix unités de plus. De son côté, Liam Lawson, pilote de réserve Red Bull et VCARB, avait impressionné lorsqu'il avait remplacé le même Ricciardo, blessé au poignet, au pied levé l'an passé chez AlphaTauri lors de cinq Grands Prix.

À l'heure actuelle, les rumeurs évoquent une mise à l'écart de Ricciardo, pour faire place l'an prochain au prometteur Néo-Zélandais. Mais Peter Bayer, le PDG de VCARB, a indiqué avant le Grand Prix d'Autriche que l'équipe prendra le temps nécessaire pour faire le bon choix.

Liam Lawson avec Peter Bayer et Helmut Marko.

"Nous ne sommes pas pressés de prendre une décision en vue de l'année prochaine", a déclaré Bayer en Autriche. "Nous avons confirmé Yuki, ce qui était très important pour nous. Nous nous concentrons actuellement sur la voiture. Et [nous allons] aborder la pause estivale et discuter tranquillement."

Si Daniel Ricciardo semble sur la sellette, Bayer a tenu à souligner l'apport de ce dernier lorsqu'il a rejoint AlphaTauri au cours de l'été 2023. Par ailleurs, ne pas promouvoir Lawson irait à l'encontre de la politique de formation de jeunes pilotes chez Red Bull qui, outre ce dernier, compte de nombreux autres talents qui frappent à la porte de la F1, comme le Français Isack Hadjar.

"Daniel nous a certainement beaucoup aidés", continue Bayer. "L'année dernière, lorsqu'il a rejoint l'équipe, il a apporté une toute nouvelle énergie et un nouvel esprit à l'équipe, et il a été d'une aide précieuse pour soutenir Yuki. Yuki a déclaré très récemment qu'il continuait à apprendre de Daniel."

"Cela fait partie de notre travail, et c'est aussi une mission des actionnaires, de faire progresser les pilotes. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Liam fait partie de l'équipe, c'est notre pilote d'essais. Il est dans le simulateur. Comme la plupart d'entre vous le savent, il participera à un [test d'une voiture de 2022 à Imola]. Mais la décision concernant le deuxième baquet sera prise discrètement, et nous ne sommes pas pressés."

Si Ricciardo devait malgré tout être préféré à Liam Lawson pour 2025, ce dernier aurait la possibilité de quitter le giron Red Bull pour se placer dans une autre écurie. Mais les places sont désormais comptées en Formule 1 pour 2025 et, surtout, il ne faut pas exclure la possibilité que Lawson récupère tout de même le baquet de Ricciardo en cours de saison, comme ce dernier l'avait d'ailleurs fait avec De Vries en 2023.

"Ce sont tous des pilotes Red Bull Racing et chaque pilote Red Bull sait qu'il y a toujours de la pression et de l'attention", a ajouté Bayer. "Daniel est dans le baquet et c'est à lui d'en tirer le meilleur parti. Et puis en Formule 1, les choses sont toujours fluides..."

Propos recueillis par Filip Cleeren