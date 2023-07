Norris : La F1 doit s'occuper du manque de visibilité sous la pluie

Impliqué dans un suraccident au début de la ligne droite de Kemmel, sous une pluie battante, Dilano van 'T Hoff a trouvé la mort lors d'un meeting FRECA organisé à Spa-Francorchamps. Aveuglé par les projections d'eau, Adam Fitzgerald n'a pu éviter à temps la monoplace du Néerlandais, perpendiculaire à la trajectoire.

Un drame qui met en perspective le dénouement du Grand Prix de Belgique 2021, arrêté après deux tours derrière le Safety Car en raison des énormes averses, et le long délai ayant impacté le Grand Prix du Japon 2022.

Selon Lando Norris, qui a participé à ces deux épreuves, le manque de visibilité dû aux projections d'eau est l'un des principaux problèmes de sécurité que la F1 doit résoudre. "Parmi toutes les choses qui sont faites pour [l'amélioration de] la sécurité, je pense que c'est l'un des problèmes les plus importants qui doivent être réglés", a-t-il affirmé.

"Quand vous n'êtes pas dans la voiture, vous ne vous rendez pas compte à quel point [la visibilité] est mauvaise. Vous ne voyez rien. Donc si une voiture est arrêtée, vous n'avez aucune chance de réagir. Cela peut arriver à Spa, cela aurait pu arriver ici [au Red Bull Ring]. Si quelqu'un partait à la faute au deuxième virage, vous le verriez trop tard."

La F1 et la FIA travaillent sur l'introduction de "garde-boue", qui ne seraient utilisés qu'en cas de roulage sur piste mouillée. Des essais auront lieu à Silverstone cette semaine.

"C'est une bonne chose que nous fassions ce test à Silverstone", a ajouté Norris, "parce que vous pourriez aussi bien fermer les yeux la moitié du temps dans le deuxième virage. C'est presque mieux de fermer les yeux parce qu'il faut parfois prier pour que tout se passe bien."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60

Nyck de Vries, pilote AlphaTauri, estime que la disparition de Van 'T Hoff montre que la F1 ne mérite pas ses critiques dans les cas de course pluvieuse. "J'ai entendu dire que les circonstances étaient très extrêmes [à Spa], et nous critiquons toujours le système lorsque nous sommes trop conservateurs alors que les conditions sont très extrêmes", a déclaré le Néerlandais.

"Mais il ne s'agit pas d'un jeu. Cela montre qu'il y a un grave danger et nous devons le prendre au sérieux. Et en ce qui concerne la piste et la situation, peut-être devrions-nous y réfléchir à deux fois et voir ce qui peut être fait pour éviter tout incident grave à l'avenir."

Esteban Ocon a quant à lui révélé qu'il s'était retrouvé dans une situation presque identique lors d'une course de Formule Renault sur piste mouillée à Spa. "J'ai connu exactement la même situation en Formule Renault : je regardais où j'allais, je ne voyais rien et il y avait une voiture sur la gauche, au même endroit", a-t-il déclaré. "Il y a donc une leçon à tirer avec autant de voitures en piste, et c'est évidemment un jour très triste."

Oscar Piastri, coéquipier de Norris, sera au volant de la MCL60 à Silverstone, aux côtés de Mick Schumacher, pilote de réserve de Mercedes. L'Australien s'est réjoui de pouvoir participer à l'essai du dispositif de la FIA . "Nous effectuons des essais sur le mouillé à Silverstone après la course avec les garde-boue, donc la FIA tente déjà de résoudre le problème de la visibilité. Je participerai à ces essais, ce qui me permettra d'être aux premières loges."