Piastri : "Je dois juste m'assurer de participer à la fête"

Oscar Piastri pouvait rêver mieux comme retour de vacances. L'Australien, qui a rejoint la liste des vainqueurs de Grand Prix lors de son succès en Hongrie, s'est retrouvé bloqué tout au long de la course de Zandvoort, incapable de passer les voitures qui se trouvaient devant lui.

Troisième sur la grille de départ derrière son coéquipier Lando Norris et Max Verstappen, le pilote McLaren espérait se joindre à la bataille pour la victoire, mais un mauvais départ est venu tout gâcher. C'est George Russell qui en a profité pour prendre le dessus et s'installer en troisième position. Un groupe de trois monoplaces s'est alors formé avec Russell, Piastri puis Charles Leclerc.

Impuissant face à la Mercedes sur le court tracé de Zandvoort, il lui a fallu attendre les passages aux stands pour faire bouger les choses. C'est tout d'abord Leclerc qui s'est arrêté lors du 25e tour, puis Russell une boucle plus tard. Sur un tracé où l'undercut fonctionne bien, la Ferrari a pu prendre l'avantage sur la Mercedes.

Piastri s'est arrêté huit tours plus tard, ressortant derrière ses deux rivaux à la cinquième place. Toujours bloqué derrière Russell, c'est au 40e tour que l'Australien a enfin trouvé l'ouverture sur le Britannique. La McLaren a pu ensuite revenir sur la Ferrari de Leclerc, mais sans succès, ne trouvant aucune solution face à une SF-24 particulièrement performante ce dimanche.

Finalement au pied du podium à l'arrivée, Oscar Piastri s'est dit surpris du rythme affiché par la Ferrari. "Je l'étais, même dans le premier relais", a-t-il confirmé. "Ce n'était pas simple de garder Leclerc derrière et, ensuite, dans le deuxième relais, il était encore un peu plus fort que ce à quoi je m'attendais. C'est donc un peu surprenant, mais cela arrive de connaître des jours comme celui-ci avec ces voitures. Même pour nous, il y a eu quelques courses comme celle-ci. Sur d'autres courses, cela a aussi pu être l'inverse, avec un samedi très fort et un dimanche où ce n'est tout simplement pas la même chose."

Récent vainqueur à Budapest et au volant de la voiture la plus performante du plateau, il ne faut pas oublier qu'Oscar Piastri n'en est qu'à sa deuxième saison en F1. Même s'il continue de se montrer performant semaine après semaine, l'Australien pointe du doigt un manque de régularité tout au long du week-end.

"Je pense que je ne suis pas assez bon de manière constante. Il y a clairement eu des moments du week-end où je me suis senti très fort et très à l'aise. J'ai eu l'impression que c'était assez bien vendredi, surtout sur un tour, et même les qualifications ont semblé très bonnes. Je n'en ai juste pas trouvé assez dans le dernier tour des qualifications et cela nous a un peu compliqué la vie."

"Puis, avec un mauvais départ aujourd'hui, cela a donné le ton de l'après-midi. J'ai juste passé environ 60 des 72 tours à moins d'une seconde de la voiture de devant. Lorsque votre coéquipier gagne avec 20 secondes d'avance, il est clair qu'il y a des choses à travailler et à améliorer. Je vais essayer de m'assurer d'être à nouveau dans le match la semaine prochaine."

Oscar Piastri (McLaren) dépasse George Russell (Mercedes). Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

De l'autre côté du garage, la course s'est un peu mieux déroulée pour Lando Norris, vainqueur pour la seconde fois cette saison... avec plus de 22 secondes d'avance sur Max Verstappen. La dernière fois qu'un écart aussi grand avait été observé, en dehors des succès de Verstappen, c'était lors de la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix d'Arabie saoudite 2021. Un rythme impressionnant et très encourageant pour McLaren et Piastri, au moment d'attaquer les neuf dernières manches de la saison.

"Oui, absolument, la voiture est très rapide", a confirmé Piastri. "Personnellement, dans l'air pur, je me sentais assez fort. Je pense qu'en fin de compte, ce week-end, je n'étais pas tout à fait au niveau de Lando, donc il y a des choses à travailler. Mais je pense que le fait d'être coincé dans le trafic a rendu mon après-midi et mon week-end un peu plus durs qu'ils ne l'étaient en termes de rythme. C'est une bonne chose que la voiture soit aussi rapide et je dois juste m'assurer de participer à la fête."

Cette semaine, la F1 se rend à Monza, sur les terres de la Scuderia Ferrari. Alors qu'Oscar Piastri ne s'inquiète pas des performances de McLaren en Italie, il estime que le Cheval cabré pourra être dans la bataille. Pour rappel, Ferrari devrait apporter de nouvelles évolutions en Lombardie, sur un tracé qui lui sourit habituellement.

Oscar Piastri (McLaren) chassé par Charles Leclerc (Ferrari). Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Je pense que nous avons été très rapides sur presque tous les circuits− depuis Miami, je dirais", a ajouté Piastri. "Je ne suis donc pas vraiment inquiet. Je pense que Ferrari sera probablement un peu plus rapide et c'est là qu'ils ont été très forts par le passé. Aujourd'hui, ils avaient une voiture plus rapide que ce à quoi beaucoup de gens s'attendaient. Je m'attends donc à ce qu'ils soient un peu plus dans la lutte."

"[Le circuit] a été refait et quelques vibreurs ont été beaucoup modifiés, donc je pense que tout le monde connaîtra un peu une courbe d'apprentissage, surtout avec le nouveau tarmac parce qu'une partie de l'asphalte était très ancienne. Nous devrions aborder chaque week-end avec l'espoir d'essayer de gagner."