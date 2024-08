Norris estime qu'il est "stupide" de penser au titre pour le moment

Aux Pays-Bas, terre de Max Verstappen, Lando Norris a mis fin à l'hégémonie du pilote Red Bull en venant prendre la pole position puis la victoire, la deuxième de sa carrière en Formule 1. Pourtant, la course du Britannique n'avait pas débuté de la meilleure des manières.

Lando Norris avait confié avant la course que les départs étaient son principal défaut cette saison, l'empêchant de transformer ses poles précédentes en victoires, notamment en Espagne et en Hongrie. Il a déclaré qu'il avait beaucoup travaillé sur cet aspect mais ses vieux démons ont refait surface lors de l'extinction des feux à Zandvoort.

En effet, la McLaren a vu la Red Bull prendre le meilleur au premier virage avant de se mettre à l'abri à plus d'une seconde. Dans les échappements de Verstappen, c'est au 18e tour que Norris s'est défait du triple Champion du monde, avant de passer sous le drapeau à damier avec une avance plus que confortable de 22''896 secondes.

Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Avec 70 points de retard sur Max Verstappen au Championnat du monde, neuf courses à effectuer, dont trois sprints à Austin, au Brésil et au Qatar, et une McLaren plus performante que jamais, un retour de Lando Norris sur le Néerlandais n'est clairement pas à exclure. Mais selon le désormais double vainqueur de Grand Prix, l'écart est encore beaucoup trop important pour se focaliser sur cet objectif.

"Je me bats pour le championnat depuis la première course de l'année. Il n'y a pas de décision soudaine", a déclaré Norris en réponse à une question de Motorsport.com. "Je dois faire mieux. J'ai travaillé dur toute l'année et je suis toujours à 70 points de Max. C'est donc assez stupide de penser à quoi que ce soit à ce moment-là. Je prends juste chaque course à la fois et je continue à faire ce que je fais maintenant parce qu'il n'y a aucun intérêt à penser à l'avenir et au reste."

Ce week-end, McLaren était au dessus du lot, notamment grâce à de nouvelles améliorations apportées à la MCL38. Le patron de Mercedes, Toto Wolff, ayant concédé qu'ils avaient "anéanti" le reste du peloton.

Lando Norris, McLaren MCL38, en lutte avec Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

En fin de semaine, la F1 se rend à Monza, en Italie, pour un second week-end de course consécutif. Maintenant que l'on sait que la McLaren est la monoplace la plus performante, on peut s'attendre à ce que l'écurie britannique enchaine un autre très bon résultat. Mais une nouvelle fois, Norris ne préfère pas s'avancer et estime que n'importe quelle équipe du haut de tableau peut venir s'imposer.

"Je n'en ai aucune idée", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que McLaren serait aussi compétitive à Monza. "N'importe qui pourrait être au sommet. Ferrari, Mercedes, Red Bull, nous. Ferrari était assez rapide aujourd'hui. Nous ne nous attendions probablement pas à ce qu'ils soient aussi bons qu'ils l'étaient, et peut-être que Red Bull a eu un peu plus de mal."

"Je pense que c'est probablement plus le facteur qui a fait que la Red Bull a eu un peu plus de mal aujourd'hui que ce à quoi nous nous attendions. Nous gardons la tête baissée. Il ne sert à rien de penser à ce que nous allons faire le week-end prochain. Nous allons simplement aller là-bas, travailler dur et attendre d'y arriver. Il ne sert à rien de penser à l'avenir."

Propos recueillis par Ronald Vording