Wolff admet une "erreur" en 2021 dans sa relation avec les Verstappen

En amont du Grand Prix des Pays-Bas, Toto Wolff avait avoué avoir discuté avec l'entourage de Max Verstappen, à savoir son père Jos et son manager Raymond Vermeulen, pendant la trêve estivale dans l'espoir de le recruter en tant que remplaçant de Lewis Hamilton chez Mercedes.

Cela fait depuis l'annonce du départ du septuple Champion du monde que Wolff court derrière le Néerlandais pour tenter de le faire quitter Red Bull. Son grand intérêt pour Verstappen, outre son talent indiscutable, pourrait venir de sa frustration d'avoir manqué de lui offrir une place chez Mercedes en 2014, alors que l'équipe venait d'entamer sa période de domination. Wolff a choisi de conserver Nico Rosberg et Hamilton, le premier quittant l'équipe deux ans plus tard après avoir remporté son unique titre de Champion du monde.

Cependant, la relation entre Verstappen et Wolff n'a pas vraiment été un long fleuve tranquille, notamment en 2021 lorsque le pilote Red Bull a remporté le championnat contre Hamilton, dans des circonstances plutôt controversées lors de la finale de la saison à Abu Dhabi.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne lors de la même saison, a également posé problème. Hamilton et Verstappen se sont accrochés dans le premier tour et le Néerlandais a fini sa course dans le mur, puis à l'hôpital pour des examens de routine, tandis que le Britannique remportait la course. "Je me suis toujours entendu avec Jos, peut-être parce que nous nous ressemblons un peu. Je pense que nous avons eu une très bonne relation depuis que Max pilote des monoplaces", a déclaré Wolff.

"Notre réunion dans mon salon à Vienne [avant que Verstappen n'accepte de rejoindre l'équipe sœur de Red Bull, Toro Rosso - aujourd'hui Visa Cash App RB - en 2015] a été la première grande réunion de Formule 1 qu'ils ont faite et nous avons toujours eu la compréhension de la façon dont les choses devraient fonctionner pour eux et pour nous."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Toto Wolff, directeur d'équipe et PDG de Mercedes-AMG. Photo par : Patrik Lundin / Motorsport Images

"Je pense que le respect des uns et des autres est toujours resté. Le moment où nous avons eu un différend, c'est après Silverstone. Cette saison-là a vraiment eu un impact sur chacun d'entre nous. C'était tellement intense. Chacun d'entre nous sentait que les choses ne passaient pas comme il le fallait."

"Là où ça a vraiment mal tourné, c'est que j'ai fait une erreur après Silverstone, je n'ai pas appelé Jos le jour même [de l'accident de Verstappen], ce que j'aurais dû faire. Je ne l'ai pas appelé parce que nous étions tellement en colère à cause de la situation, et aussi parce qu'on m'a dit dans la pitlane que Max allait bien et qu'il n'avait [pas de blessures]."

"D'une certaine manière, je me suis fié à cette information plutôt que de prendre le téléphone et d'appeler Jos comme je l'aurais fait toutes les années précédentes pour lui demander si Max allait bien, parce que j'ai un enfant qui fait du karting, je sais ce que l'on ressent en tant que père et ce n'est pas quelque chose que j'avais à l'esprit."

"Je dirais que cela a duré un an, puis le désastre d'Abu Dhabi et les courses qui ont conduit à l'Arabie saoudite, nous n'étions pas en bonne position, mais nous étions sur la même longueur d'onde l'année suivante, ce qui nous a permis de retrouver une bonne position et nous sommes aujourd'hui, depuis deux ans, aussi bons qu'au début."

Toto Wolff, directeur d'équipe et PDG de Mercedes-AMG, Christian Horner, directeur d'équipe de Red Bull Racing. Photo par : Red Bull Content Pool

Lors du Grand Prix d'Autriche, Verstappen a catégoriquement exclu la possibilité de quitter Red Bull la saison prochaine. Toutefois, cela n'a pas arrêté Wolff, convaincu de pouvoir jouer sur la discorde au sein de l'équipe, entourant notamment Christian Horner et Helmut Marko.

"Je pense que la rivalité au cours de toutes ces années, à partir de 2017, a toujours été saine", a déclaré Wolff. "C'est comme au rugby. Vous donnez un coup de poing à l'autre sur le terrain, mais vous pouvez ensuite aller au pub et c'est toujours comme ça que nous entretenons les relations".

"Je ne m'inquiète donc pas pour eux. Nous sommes des compétiteurs. Nous essayons de nous battre les uns les autres. Parfois, ce sera difficile, mais ce n'est pas grave. Je pense que la saison 21 n'a pas été le genre de course que l'on souhaiterait avoir."

Pour l'instant, l'amitié entre Wolff et les Verstappen semble solide, et devrait se poursuivre sans doute pendant sa phase de séduction du Champion en titre. Mais la grande question reste de savoir laquelle des deux durera le plus longtemps.