Pourquoi Russell n'a "jamais perdu confiance" malgré son début de saison

George Russell a assuré n'avoir "jamais vraiment perdu confiance" malgré un début de saison 2026 particulièrement compliqué.

Le pilote Mercedes avait pourtant idéalement lancé sa campagne en remportant le Grand Prix d'Australie, puis la course sprint en Chine. Mais il a ensuite enchaîné les déconvenues, tandis que son jeune coéquipier Kimi Antonelli prenait les commandes du championnat grâce à une impressionnante série de cinq victoires consécutives le dimanche.

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Après son succès en sprint à Shanghai, Russell a rencontré des problèmes sur sa monoplace en qualifications du Grand Prix et n'a pu faire mieux que le deuxième temps, derrière Antonelli. Le lendemain, les deux pilotes Mercedes ont franchi la ligne d'arrivée dans cet ordre.

Au Japon, sa stratégie a été compromise par l'intervention de la voiture de sécurité, déployée un tour seulement après son arrêt aux stands. Il a finalement terminé quatrième, tandis qu'Antonelli décrochait sa deuxième victoire de la saison et devenait le plus jeune leader de l'histoire du championnat.

À Miami, Russell a de nouveau échoué au pied du podium avec une quatrième place sur un circuit où il reconnaît lui-même ne jamais avoir été particulièrement à l'aise. En revanche, au Canada, le Britannique semblait avoir retrouvé son meilleur niveau. Parti en pole du sprint, il s'est imposé avant de prendre les commandes du Grand Prix à l'issue d'une lutte intense avec son coéquipier, jusqu'à ce qu'une défaillance de la batterie ne le contraigne à abandonner.

Les ennuis se sont ensuite accumulés à Monaco, où Russell a écopé d'une pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands. Celle-ci a ensuite été transformée en drive-through après avoir été mal exécutée, le condamnant à une modeste 12e place, sur un week-end où il n'a jamais semblé à l'aise avec sa W17.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

C'est à ce moment-là que la malchance a semblé changer de camp. À Barcelone, c'est désormais Kimi Antonelli qui a été victime d'un problème mécanique alors qu'il se battait avec George Russell. Le Britannique a ainsi hérité de la deuxième place derrière Lewis Hamilton, vainqueur grâce à une stratégie à trois arrêts parfaitement exécutée.

En Autriche, Antonelli a connu un week-end plus compliqué, permettant à Russell de renouer avec la victoire pour la première fois depuis le Grand Prix d'Australie. Puis, à Silverstone, alors qu'il semblait en mesure de jouer un nouveau succès face à Charles Leclerc, l'Italien a une nouvelle fois été trahi par sa mécanique. Il a chuté au dixième rang avant de reculer jusqu'à la 16e place après une pénalité controversée.

Russell n'a toutefois pas été totalement épargné lors de son Grand Prix national, puisqu'une crevaison lente l'a contraint à repasser par les stands alors qu'il se battait pour le podium. Mais il a finalement su tirer profit des malheurs de son coéquipier, de l'accident de Max Verstappen et du pari stratégique manqué de Ferrari en fin de course pour récupérer la deuxième place à l'arrivée.

C'est pour cette raison que je n'ai jamais vraiment perdu confiance au début de l'année, alors que tout semblait se liguer contre moi. La situation finit toujours par se retourner.

Interrogé dans le Silver Arrows Radio Show après le Grand Prix de Grande-Bretagne sur les difficultés rencontrées depuis le début de la saison, Russell a expliqué qu'il n'avait jamais perdu confiance, convaincu que la roue finirait par tourner.

"Je dois dire que c'était une sensation étrange. Comme je l'ai dit, je pensais qu'un bon résultat, un résultat mérité, aurait probablement été une troisième place derrière Kimi et Charles", déclarait-il sur ses performances à Silverstone.

"Ensuite, évidemment, Kimi a été très malchanceux avec ce qui lui est arrivé. Puis Max a eu son problème. Lewis est rentré aux stands sous la voiture de sécurité, et je pense que c'était probablement la bonne décision. Dans cette situation, quoi que vous fassiez, si vous ne vous arrêtez pas et qu'il y a un restart, vous vous dites : 'Pourquoi je ne l'ai pas fait ?' Et si vous vous arrêtez, vous perdez une position. Il n'y a pas vraiment de bonne décision."

"Donc finir finalement deuxième, c'était assez étrange comme sentiment. J'avais l'impression que toute la course nous avait échappé. Puis, soudainement, je me retrouve deuxième alors que nous n'avons pas vraiment fait quelque chose de particulier pour y arriver."

"C'est souvent comme ça que se déroulent les saisons. C'est pour cette raison que je n'ai jamais vraiment perdu confiance au début de l'année, alors que tout semblait se liguer contre moi. La situation finit toujours par se retourner. Et comme je l'ai dit, c'était un moment vraiment spécial d'être là-haut", a conclu Russell, qui signait son premier podium à domicile en carrière.