Qualifs - Verstappen au-dessus de la mêlée à Bahreïn

Q1 - Pas de miracle pour Alpine

Comme d'habitude, cette première partie de qualifications dure 18 minutes et voit l'élimination des cinq pilotes les moins rapides. Elle débute à 19h00, heure locale, dans la nuit bahreïnie, avec un mercure affichant 18°C dans l'air et une piste chauffée à 22°C.

Les Ferrari et les Alpine sont les premières en piste, en pneus mediums (jaunes). Carlos Sainz signe la meilleure marque du début de séance, en 1'31"208. Il faut attendre cinq minutes pour voir le reste du plateau s'élancer, intégralement en pneus tendres (rouges). Afin de favoriser des écarts entre tous les pilotes, une file d'attente très lente se forme dans la voie des stands, ce qui ne plaît guère à Max Verstappen. Les SF-24 et A524 peuvent donc repasser par les stands pour chausser des tendres également, sans perdre beaucoup de temps.

Dans cette première salve, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Lando Norris et Verstappen occupent tour à tour provisoirement la tête du classement avant que Sainz ne signe une référence en 1'29"909, 0"122 devant le Néerlandais et 0"234 devant le pilote McLaren. À ce stade, les Stake, Kevin Magnussen et les Alpine sont dans la zone d'élimination.

La seconde et dernière salve de temps ne voit pas Sainz reprendre la piste, il est le seul dans le cas. L'amélioration la plus notable revient à Lance Stroll, inscrivant un chrono à 0"056 de la Ferrari #55. Dans la zone rouge, cette fois définitive, on retrouve les deux Stake, Logan Sargeant et donc les deux Alpine, bonnes dernières.

Éliminés en Q1 : Bottas, Zhou, Sargeant, Ocon et Gasly.

Q2 - Hülkenberg surprend, Stroll déçoit

Cette fois, les 15 pilotes restant ont 15 minutes pour passer en Q3, les cinq moins bons temps étant éliminés. Tout le monde démarre en pneus tendres. Hülkenberg, Oscar Piastri et Norris se succèdent aux avant-postes avant que Verstappen ne fasse enfin parler la poudre, en 1'29"374. Au terme de cette première salve, son équipier Sergio Pérez ainsi que Norris sont repoussés à cinq dixièmes, Charles Leclerc et Fernando Alonso à sept. Le danger plane sur les Haas, les VCARB et la Williams rescapée d'Albon.

La seconde salve débute à deux minutes de la fin de Q2. L'amélioration de la piste ne permet pas aux pilotes, à l'exception de Verstappen, de vraiment se reposer sur leurs lauriers. Leclerc en profite toutefois pour signer le meilleur temps en 1'29"165, 0"209 devant le temps de Verstappen. Sainz est à quatre dixièmes de son voisin de stand, Hamilton à une demi-seconde de son futur équipier et Alonso à six dixièmes, juste devant un Hülkenberg impressionnant au volant de la Haas. Les VCARB sont éliminées, tout comme Stroll, Albon et Magnussen.

Éliminés en Q2 : Tsunoda, Stroll, Albon, Ricciardo et Magnussen.

Q3 - Verstappen sans problème

Les 12 dernières minutes de cette séance vont déterminer l'ordre sur les cinq premières lignes de la grille de départ. Au terme de la première série de tours, Verstappen se place en leader en 1'29"421, ne devançant que d'un souffle Leclerc à 0"059. Russell est troisième à 0"182, cinq millièmes devant Sainz, et Norris est à un quart de seconde. En revanche, Pérez est à six dixièmes, alors que Hamilton et Piastri se sont manqués, signant des temps à plus d'une seconde.

Alonso, sur une stratégie différente, s'élance pendant que toutes les autres monoplaces sont au stand. Il n'a qu'un seul tour mais la piste pour lui tout seul : il signe le troisième temps provisoire, à 0"121 de la Red Bull #1.

La dernière salve de tours lancés débute un peu plus de deux minutes avant le drapeau à damier. Profitant d'une petite aspiration de Piastri en début de tour, Verstappen améliore son temps en réalisant 1'29"179. Le Néerlandais est hors de portée de Leclerc, qui échoue à 0"228 malgré une amélioration, alors que Russell est troisième à trois dixièmes. Les écarts sont ensuite très resserrés puisque Sainz, Pérez, Alonso sont dans le même dixième que le Britannique. Norris est à quatre dixièmes, Piastri et Hamilton à une demi-seconde et Hülkenberg à 1,3 seconde.

C'est la 33e pole position de Max Verstappen en F1, soit autant que Jim Clark et Alain Prost.

GP de Bahreïn 2024 de F1 - Qualifications

Q1

Q2

Q3