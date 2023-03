Qualifs - Verstappen en pole pour un doublé Red Bull

Charger le lecteur audio

Q1 - Sainz leader, Gasly dernier

Signe du manque de confiance chez AlphaTauri, les deux monoplaces italiennes sont les seules à avoir pris la piste dès le début de la séance. Elles ont été suivies par les Ferrari... dont celle de Charles Leclerc, qui a perdu deux éléments dès le début de son tour lancé, ce qui a causé un drapeau rouge.

Une fois la séance relancée à 13 minutes du drapeau à damier, Lance Stroll, Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc, George Russell et Carlos Sainz se sont très rapidement succédé en tête du clasement. L'Ibère a tourné en 1'30"993 ; le top 4 se tenait en moins de deux dixièmes, tandis que Verstappen et Pérez étaient relégués à trois dixièmes et une demi-seconde respectivement.

Le chrono de Stroll a toutefois été supprimé pour non-respect des limites de la piste, et le Canadien s'est retrouvé dans la zone rouge aux côtés de Nico Hülkenberg, Lando Norris, Oscar Piastri et Logan Sargeant.

Le top 4 composé de Sainz, Russell, Leclerc et Alonso n'a pas évolué dans le dernier run, lors duquel Stroll s'est logiquement hissé au cinquième rang devant un impressionnant Hülkenberg. Norris est également parvenu à se sauver, aux dépens de Pierre Gasly (dont l'ultime tentative, de toute façon insuffisante, a été annulée pour non-respect des limites de la piste) et Kevin Magnussen.

Quant à Sargeant, son ultime amélioration n'a pas suffi à le qualifier pour la Q2 : il a réalisé un temps équivalent à celui de Norris au millième de seconde près, mais l'Anglais l'a fait en premier. Les trois rookies ont donc été éliminés ; l'ensemble du peloton se tenait en 1,2 seconde.

Éliminés en Q1 : Sargeant, Magnussen, Piastri, De Vries, Gasly

Q2 - Ferrari, Red Bull et Mercedes dans un mouchoir de poche

Le premier run de Q2 a tourné à l'avantage des Red Bull, avec Max Verstappen leader en 1'30"503 devant son coéquipier Sergio Pérez en 1'30"746. Ce ne sont pas les Aston Martin qui suivaient mais les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell à quatre et six dixièmes respectivement, puis l'Aston de Fernando Alonso un souffle derrière Russell. Les Ferrari et Lance Stroll, ayant roulé en pneus usés, étaient à une seconde, voire plus.

Les Red Bull n'ont pas repris la piste en fin de séance, et elles n'ont logiquement pas conservé la tête face aux runs de la concurrence en pneus neufs. Charles Leclerc a signé le meilleur temps en 1'30"282, alors que les pilotes Mercedes et Sainz ont tous les trois tourné à 12 millièmes ou moins de Verstappen. Alonso et Pérez n'étaient que sixième et septième, tandis que Hülkenberg et Esteban Ocon ont brillé en compostant leur ticket pour la Q3. Après avoir été appelé à la pesée à un moment peu pratique, Stroll a fait de même, de justesse.

Éliminés en Q2 : Norris, Bottas, Zhou, Tsunoda, Albon

Q3 - Verstappen supérieur

Max Verstappen a lancé les hostilités dans la course à la pole position, avec le premier tour du week-end en moins de 90 secondes : 1'29"897. C'est Charles Leclerc qui s'en est le plus rapproché, avec un 1'30"000 tout pile, suivi par Pérez, Sainz et Stroll, alors qu'Alonso et les Mercedes ont différé leur sortie des stands.

Alonso n'a toutefois pas eu le succès escompté avec plus de quatre dixièmes de déficit sur Verstappen, tout comme les Mercedes. Verstappen, Pérez, Sainz et Stroll se sont ensuite lancés dans une seconde tentative, mais pas Leclerc.

Verstappen a enfoncé le clou en 1'29"708, Pérez n'a pu faire mieux que 1'29"846, Sainz a échoué à près d'une demi-seconde. Les Red Bull vont donc finalement monopoliser la première ligne, alors que les Aston Martin sont plus en retrait que prévu.

Grand Prix de Bahreïn - Qualifications

Q1

Q2

Q3