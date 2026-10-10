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Russell estime que son accident en sprint a compromis ses qualifications

George Russell a abandonné en course sprint alors qu'il était en tête de la course. Selon lui, cet accident a également pu affecter ses performances en qualifications.

Benjamin Vinel Ronald Vording
Publié:
George Russell, Mercedes

George Russell a reconnu avoir commis une erreur après son accident lors du sprint du Grand Prix de Singapour, un incident qui a pu pénaliser ses performances en qualifications.

Parti depuis la première ligne, Russell a pris les commandes  de la course courte sur une piste humide à Marina Bay grâce à un meilleur envol que le poleman, Max Verstappen. Mais le Britannique a perdu le contrôle de sa monoplace en élargissant légèrement sa trajectoire à la sortie du dernier virage. Il est parti en tête-à-queue avant de percuter le mur intérieur et d'abandonner.

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Sa deuxième place sur la grille du sprint témoignait de sa compétitivité en qualifications. Mais lors de la séance qualificative pour le Grand Prix, il n'a pu faire mieux que sixième. Le Britannique estime que les réparations effectuées dans l'urgence sur sa Mercedes après son accident ont pu affecter son niveau de performance.

"C'était évidemment une très mauvaise journée dans l'ensemble, et tout part de ma propre erreur", a reconnu Russell. "La voiture ne se comportait pas tout à fait de la même manière. J'avais du mal avec l'arrière et les pneus surchauffaient. Tout s'est enchaîné dans le mauvais sens, alors qu'hier, tout fonctionnait parfaitement. Nous devons comprendre pourquoi."

"Ce n'est parfois pas surprenant quand toute l'équipe doit remonter la voiture aussi rapidement après un accident pareil. Hier, nous étions compétitifs à chaque tour, alors qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas."

L'erreur de George George Russell en sprint à Singapour.

L'erreur de George George Russell en sprint à Singapour.

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, partage l'analyse sur les qualifications, même si l'équipe doit encore examiner la situation. "Dans le cas de George, la voiture n'a été terminée qu'à la toute dernière minute. Le fond plat n'est probablement pas tout à fait comme il devrait l'être. Dans l'ensemble, c'était donc une bonne performance", a déclaré Wolff à Sky Germany.

Interrogé sur ses ambitions pour la course, Russell s'est montré indécis. Une pénalité moteur consécutive à la défaillance de son unité de puissance à Sepang le contraindra à s'élancer depuis le fond de la grille.

Le Britannique de 28 ans sait que les remontées sont possibles, comme l'a démontré Kimi Antonelli en remportant le Grand Prix d'Italie après être parti 19e. Mais en Azerbaïdjan, le jeune Italien avait mis 17 tours à passer de la 16e place à la zone des points. Il avait d'ailleurs reconnu avoir roulé "comme sa grand-mère" sur un tracé où les dépassements étaient bien plus difficiles.

Alors, qu'estime Russell réaliste pour la course principale à Singapour ? Interrogé par Motorsport.com, le Britannique s'est montré prudent, alors que Mercedes peine à rivaliser avec Red Bull et Ferrari depuis le début du week-end. Il espère simplement marquer des points.

"Ce sera très difficile", a-t-il ajouté. "Kimi a disputé une course en partant 19e et il a gagné, puis une autre en s'élançant 16e, où il n'était remonté qu'à la dixième place à dix tours de l'arrivée, ou quelque chose comme ça. Même pilote, même voiture, mais des résultats très différents. Alors, pour répondre à votre question, je n'en ai vraiment aucune idée."

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