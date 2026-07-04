En sprint, la bataille de Verstappen "sera avec les gars de derrière"

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Troisième sur la grille du sprint à Silverstone, Max Verstappen ne s'attend pas à pouvoir suivre le rythme de Lewis Hamilton et Kimi Antonelli. Le Néerlandais estime que son principal objectif sera de défendre sa position face aux pilotes qui le suivent.

Téha Courbon
Publié:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de : Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen a signé le troisième meilleur temps des qualifications sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne. Après les difficultés rencontrées par Red Bull en début de saison, l'équipe semble avoir franchi un cap depuis l'introduction de plusieurs évolutions en Autriche.

Néanmoins, au vu du rythme affiché par Ferrari et Mercedes ce week-end, il semblait difficile pour le Néerlandais d'espérer mieux qu'un top 5. Dans une SQ3 extrêmement serrée, il a toutefois su capitaliser sur les difficultés de Charles Leclerc et George Russell pour s'emparer de la troisième place.

"Je pense que [cette troisième place est satisfaisante]", a déclaré Verstappen après les qualifications sprint, vendredi. "Pour nous, le résultat de la SQ3 est plutôt satisfaisant. C'était extrêmement serré, je pouvais tout aussi bien finir troisième que sixième ou septième, mais cette fois, ça a tourné en notre faveur."

Lire aussi :

Toutefois, Max Verstappen ne se sent pas encore totalement à l'aise au volant de la RB22 et estime que Red Bull dispose encore d'une marge de progression avant les qualifications principales de cet après-midi, lorsque le parc fermé sera rouvert et que les équipes pourront modifier leurs monoplaces.

"Nous étions un peu plus proches, mais je pense que nous ne sommes toujours pas là où nous voulons être", a confié le quadruple champion du monde. "Il nous manque encore un peu dans les virages, mais aussi au niveau du déploiement de l'énergie et de quelques autres aspects. Nous avons encore plusieurs points à comprendre pour trouver davantage de performance, et nous essaierons bien sûr de le faire après le sprint."

"Je pense que c'est aussi lié à la configuration du circuit, disons, avec certaines limitations dans les lignes droites, ainsi qu'à la difficulté de trouver le bon équilibre sur la voiture."

Max Verstappen ne pense pas pouvoir se battre avec Lewis Hamilton et Kimi Antonelli en sprint.

Max Verstappen ne pense pas pouvoir se battre avec Lewis Hamilton et Kimi Antonelli en sprint.

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Avec ces limitations, Max Verstappen a reconnu qu'il ne pensait pas être capable d'aller inquiéter les deux pilotes devant lui, Lewis Hamilton et Kimi Antonelli, qui semblent évoluer sur une autre planète ce week-end. Pour le Néerlandais, l'objectif du sprint sera surtout de conserver sa troisième place face à Leclerc et Russell, juste derrière lui.

"[Hamilton et Antonelli] ont l'air vraiment rapides", a-t-il déclaré. "Et j'imagine que, compte tenu de leur niveau de performance respectif, ils devraient également être très compétitifs en rythme de course une fois que tout se stabilisera un peu. De mon côté, je pense que la bataille sera plutôt avec les pilotes derrière moi."

Hadjar à 138 millièmes de Verstappen

De l'autre côté du garage, Isack Hadjar a terminé les qualifications sprint à la huitième place, à seulement 138 millièmes de Max Verstappen.

Le Français avait pourtant très bien entamé la séance, avec une Red Bull particulièrement performante en pneus mediums. Mais le passage aux gommes tendres lui a coûté quelques millièmes de trop dans une SQ3 extrêmement serrée, où les pilotes classés de la troisième à la septième place ne se tenaient qu'en 75 millièmes de seconde.

"Je ne sais pas [ce qu'il me manquait], d'ailleurs on va aller découvrir ça avec les gars, là", a déclaré Hadjar à Canal+ alors qu'il marchait en direction de son garage. "Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai une idée de ce que j'ai mal fait dans mon tour. Après, je pense que j'étais à l'aise toute la journée, donc c'est bien. Mais c'est vrai que c'est décevant d'être à un dixièmes de monter à la troisième place."

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