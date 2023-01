Steiner : Magnussen est "plus fort mentalement" qu'auparavant

Charger le lecteur audio

Après avoir quitté Haas et par la même occasion la Formule 1 à l'issue de la saison 2020, Kevin Magnussen avait débuté l'écriture d'un nouveau chapitre dans sa carrière en s'engageant en IMSA puis dans le programme Hypercar de Peugeot. Toutefois, le début de la guerre en Ukraine a modifié le cours de l'histoire puisqu'une place s'est libérée chez Haas avec l'éviction du Russe Nikita Mazepin, et elle a été offerte au Danois.

Et contrairement au premier passage de Magnussen au sein de l'écurie américaine, au cours duquel les relations n'ont cessé de se tendre entre les deux parties, le deuxième semble apporter beaucoup plus de satisfaction : profitant d'une machine bien plus compétitive que ses devancières, Magnussen a inscrit 25 points en 2022 tout en égalant son meilleur résultat avec Haas (une cinquième place) et en signant sa toute première pole position en catégorie reine. De quoi permettre à Haas de s'emparer de la huitième place du classement général et d'assurer son avenir en signant un contrat de sponsoring avec MoneyGram.

Interrogé par Motorsport.com sur les raisons de cette meilleure émulsion, Günther Steiner a estimé que Magnussen avait simplement gagné en confiance, l'intéressé ayant également reconnu que la signature d'un contrat pluriannuel début 2022 avait contribué à cette stabilité.

"C'est l'âge, le fait d'être père [la fille de Magnussen, Laura, est née en 2021, ndlr]", a d'abord expliqué le directeur d'équipe. "Le fait d'avoir été rappelé au lieu d'avoir supplié pour obtenir un volant a fait la différence aussi. Ça joue sur votre esprit et vous donne énormément de confiance, ça a beaucoup de poids sur votre façon d'être fort mentalement. Je pense qu'en ce moment, il est simplement beaucoup plus fort mentalement qu'il y a quelques années."

Les pilotes Haas abordent 2023 avec la "positive attitude"

Nico Hulkenberg, Haas VF-22

Magnussen disputera la prochaine saison avec un nouvel équipier puisque Mick Schumacher a été remplacé par Nico Hülkenberg, cantonné à un rôle de réserviste au cours des trois dernières saisons. Lui aussi devenu père pendant sa période d'inactivité en F1, l'Allemand a assuré avoir gagné en confiance pour son come-back.

"Dans ce sport, beaucoup de choses se jouent [dans votre tête], vous devez être heureux, frais et dans un bon état d'esprit. C'est ce qui vous donne de la confiance et tout ce qu'il y a à côté", a-t-il ajouté au micro de Motorsport.com. "Si vous entrez dans un cycle où vous n'êtes pas en confiance, alors ça devient difficile, les questions délicates arrivent, c'est comme un cercle vicieux. Si vous vous en détachez, que vous vous rafraîchissez, c'est bon et sain."

"J'ai évidemment pris de l'âge et je suis devenu plus sage. Je ne pense pas que l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle était mauvais auparavant mais le scénario est un petit peu différent aujourd'hui en étant père de famille."

De son côté, Steiner est convaincu que le bon état d'esprit dans lequel baignent Magnussen et Hülkenberg aura un impact positif sur les performances de Haas en 2023. "Je le pense, c'est ce que nous espérons, c'est pourquoi nous avons pris la décision [de recruter Hülkenberg]", a conclu l'Italien.

Propos recueillis par Luke Smith