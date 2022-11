Haas en pole avec Magnussen : "Ce n'est pas de la chance"

Charger le lecteur audio

Dans les conditions délicates d'une piste fraîche et légèrement humidifiée par la bruine brésilienne, Kevin Magnussen s'est illustré en décrochant la pole position au Grand Prix de São Paulo.

Les qualifications avaient pourtant assez mal commencé pour Haas puisque Mick Schumacher s'est classé bon dernier en Q1, mais Magnussen, de son côté, a signé le septième chrono lors de chacune des deux premières phases des qualifications. Au moment critique, en Q3, lors de l'unique run avant un drapeau rouge provoqué par George Russell et une intensification de la pluie, le Danois a signé le meilleur temps avec deux dixièmes d'avance sur Max Verstappen.

La pole position n'allait ainsi pas lui échapper : sa première en Formule 1, et la première de Haas également. Et lorsqu'il lui est demandé s'il s'attendait à un tel résultat ce matin, l'intéressé lance à chaud : "J'en étais loin ! C'est incroyable."

"Je ne sais pas quoi dire. L'équipe m'a mis en piste précisément au bon moment. Nous étions les premiers à sortir dans la pitlane, nous avons fait un très bon tour, et nous sommes en pole. C'est incroyable. Merci à Gene Haas, à Günther [Steiner] et à toute l'équipe pour cette opportunité. Je suis revenu cette année après un an d'absence, et c'est une aventure incroyable."

En effet, la stratégie de placer Magnussen à l'avant de la file au début de la Q3 a joué un rôle crucial. "Quelle journée ! Quelle performance de l'équipe !" s'exclame-t-il quelques instants plus tard. "Les gars dans le garage et sur le muret des stands ont joué ça à la perfection en faisant de moi la première voiture en piste, c'est vraiment ça qui a changé la donne : me donner la meilleure partie de la piste."

Kevin Magnussen fête sa pole position avec Günther Steiner, directeur de Haas F1 Team

"En fait, en regardant les chronos après la Q2, je me disais que ça pourrait être mon meilleur résultat, le plus faible écart avec la pole position dans ma carrière. Et j'avais raison !" sourit celui qui n'était qu'à une demi-seconde de la référence dans cette seconde phase.

Quant au directeur d'équipe Günther Steiner, qui mène Haas depuis les prémices du projet en 2014 et a précédemment travaillé pour Jaguar/Red Bull de 2001 à 2006 dans l'élite, il considère déjà ce moment comme le plus beau de sa carrière et ne tarit pas d'éloges sur la performance réalisée à la fois par son pilote et par l'écurie dans son ensemble.

"C'est le genre de chose dont on a peur de rêver", se délecte Steiner auprès de Sky Sports F1. "Toute l'équipe fait de son mieux depuis sept ans, et les circonstances nous ont permis de réussir ça. Mais je pense que ce n'est pas de la chance, c'est bien mérité : le pilote et l'équipe avaient les bons pneus au bon moment, Kevin a réussi un tour quand c'était nécessaire. Il était le premier en piste, on peut dire qu'il avait un avantage, mais aussi un désavantage, car il n'avait personne devant grâce à qui évaluer la situation. Il était seul. En somme, quand il pleut de la soupe, il faut avoir une cuillère, et nous avions une cuillère aujourd'hui !"

"Il a fait un tour parfait au bon moment. Les dernières courses n'ont pas été bonnes pour [Magnussen], nous avions toujours des problèmes. Aujourd'hui, au moment crucial, tout le monde s'est précipité en piste en slicks parce que nous savions que la pluie arrivait, alors il s'agissait de faire ce que l'on pouvait. Les autres voitures n'étaient que dix, 15 ou 20 secondes derrière nous et n'ont pas pu faire ce que nous avons fait. Bravo à lui, il a eu l'opportunité et il l'a saisie."

Encore faut-il concrétiser lors du reste de ce week-end un peu particulier, avec un sprint au programme ce samedi puis la course classique ce dimanche. Magnussen fait part de son approche de manière succincte et néanmoins claire comme de l'eau de roche : "Attaque maximale !"

Propos recueillis par Adam Cooper