Analyse

Formule 1 GP de Las Vegas

Les tops et les flops d'un Grand Prix de Las Vegas complètement fou

La Formule 1 a offert une course mémorable à Las Vegas, marquée par une lutte intense entre coéquipiers et de vives tensions.

Filip Cleeren

Mis à jour: 22 nov. 2026, 10:59

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Des monoplaces regroupées à quelques secondes d'intervalle, 35 changements de leader et des pilotes qui cherchaient à trouver le meilleur positionnement pour franchir la ligne d'arrivée en tête dans le dernier tour : le Grand Prix de Las Vegas a ressemblé à une version urbaine et clinquante des 500 Miles d'Indianapolis, avec une bonne dose d'électricité.

Il était finalement assez logique que, dans la capitale américaine du divertissement artificiel, la F1 propose un spectacle divertissant, même s'il était lui aussi quelque peu artificiel. Ce n'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais il sera difficile de trouver parmi les spectateurs quelqu'un qui ait eu le sentiment de ne pas en avoir eu pour son argent.

Top : Max Verstappen

Que fallait-il pour s'imposer sur le Strip de Las Vegas ? Du courage et de l'expérience en course, bien sûr. Mais aussi de la réflexion. Il fallait trouver la bonne stratégie de déploiement de l'énergie pour rester aux avant-postes, puis l'ajuster afin de franchir la ligne d'arrivée en tête dans le dernier tour plutôt que de l'aborder en tête au virage 1.

Verstappen a donné un aperçu de son raisonnement sur ce point à travers ses échanges avec Red Bull : "Vous devez examiner le déploiement d'énergie du dernier tour, car ils ont trouvé la solution. Ils peuvent rester devant moi jusqu'à la ligne d'arrivée, donc on doit voir ce qu'il faut faire uniquement pour le dernier tour."

Max Verstappen a décroché une quatrième victoire en six Grands Prix.

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Sa stratégie a finalement fonctionné puisqu'il a résisté à Lando Norris et Oscar Piastri. Mais pas avant de s'être moqué de la tentative infructueuse de George Russell pour dépasser Kimi Antonelli, au lendemain de son accrochage avec le pilote Mercedes en essais libres.

"Il parle beaucoup en dehors de la piste et, honnêtement, ça ne me dérange pas vraiment, car il est tellement loin de mon niveau que cela n'a de toute façon aucun sens pour moi d'essayer de lui répondre. Aujourd'hui, le karma a frappé. C'était franchement fantastique lorsque j'ai regardé dans mes rétroviseurs et que j'ai vu ce qui se passait. Je me suis dit : 'Fantastique, ma journée ne fait qu'être meilleure'."

Flop : George Russell

Les commentaires de Verstappen étaient quelque peu déplacés et inutiles, mais ils illustrent une nouvelle fois qu'il n'est peut-être pas le meilleur adversaire avec lequel Russell puisse tenter de jouer au jeu des provocations.

Quoi qu'il en soit, cet épisode n'est pas la raison pour laquelle Russell figure parmi les perdants. C'est plutôt sa sortie de piste, après une tentative de dépassement ambitieuse à l'intérieur d'Antonelli, sur la partie sale de la piste, qui s'est terminée par un contact avec le mur.

Russell avait pourtant bien négocié les premiers tours et semblait être un sérieux prétendant à la victoire. Mais, comme en qualifications, il n'a pas réussi à concrétiser et a terminé loin derrière son coéquipier Kimi Antonelli, qui devait pourtant composer avec une pénalité sur la grille. Si le Britannique veut retrouver une dynamique après une saison éprouvante, il ne lui reste plus beaucoup d'occasions d'y parvenir.

Top : McLaren

Oscar Piastri s'est offert une belle remontée jusqu'au podium.

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Les difficultés de Mercedes – Antonelli a perdu toute chance de victoire en fin de course à la suite d'une erreur de pilotage – ont ouvert la voie à un double podium de McLaren avec Lando Norris et Oscar Piastri, malgré des qualifications décevantes.

Sur un tour, McLaren a souffert d'un manque de vitesse de pointe trop important pour être compétitive. En revanche, dans le peloton, avec l'avantage du mode boost, Norris a été dans le coup tout au long de la course. Piastri a quant à lui signé une remontée remarquable depuis le fond de grille pour le rejoindre sur le podium. Fait notable, il s'agissait seulement du premier podium de l'Australien depuis Miami, une performance particulièrement bienvenue.

Flop : Charles Leclerc

Si Frédéric Vasseur avait déjà été mécontent de voir ses pilotes Ferrari s'affronter au Mexique, le Français était cette fois exaspéré, démuni et franchement furieux après que la situation s'est reproduite deux Grands Prix plus tard.

Après les premières remarques de Lewis Hamilton, qui avait demandé à Charles Leclerc de cesser de le tasser et de plutôt collaborer avec lui compte tenu de l'importance de l'aspiration dans les lignes droites, un accrochage évitable au 38e tour a envoyé Hamilton en tête-à-queue et valu une pénalité de 10 secondes à Leclerc.

"Charles, je veux te voir à la fin de la course, avant toute autre chose", a déclaré Vasseur à la radio de l'équipe pendant le tour de décélération.

Interrogé sur la teneur de cet échange, Vasseur a répondu de manière éloquente : "Ce n'était pas une discussion. J'ai parlé. C'est inacceptable. C'est un manque de respect envers l'équipe, envers les sponsors. C'est le même discours qu'après le Mexique. Je pense que nous avions eu une discussion claire à São Paulo. Aujourd'hui, ce n'était pas professionnel."

La tension est repartie de plus belle entre Leclerc et Hamilton.

Photo de: Manuel Eletto

À moins de mettre Leclerc sur la touche, ce qui ne se produira pas, il n'est pas évident de savoir ce que Vasseur peut encore faire pour remettre dans le droit chemin son pilote, qui a pourtant prolongé son contrat jusqu'en 2029. Le Monégasque semble toutefois éprouver des difficultés à contenir son agressivité lorsqu'il se retrouve roue contre roue avec ses coéquipiers, une tendance encore plus marquée cette année depuis qu'Hamilton est à son niveau.

Top : Alpine

Après avoir été dominée par Racing Bulls pendant la majeure partie de la saison, Alpine avait vraiment besoin d'un résultat solide. Sur des circuits similaires, l'A526 particulièrement efficace en ligne droite avait déjà surpris son monde avec la pole position de Pierre Gasly à Monza. Elle semblait également en mesure de signer un gros résultat à Bakou, avant que Franco Colapinto ne percute son coéquipier.

Cette fois, les deux pilotes ont su tirer profit du potentiel de leur voiture. Gasly a même inquiété les hommes de tête en début de course, avant de se retrouver distancé par la lutte entre plusieurs monoplaces pour la victoire. Un petit coup de pouce de Ferrari a fait le reste : Alpine a ainsi marqué davantage de points que Mercedes à Las Vegas.

Flop : Racing Bulls

Les choses ont rapidement mal tourné pour l'écurie qui a incontestablement été la meilleure du milieu de grille cette saison. Liam Lawson n'a même pas pu prendre le départ, ses mécaniciens ayant dû livrer une course contre la montre pour colmater une fuite de carburant. Parti des stands, le Néo-Zélandais n'a ensuite jamais été en mesure de défendre ses chances.

On ne peut pas en dire autant d'Arvid Lindblad, qui s'est invité parmi les grands en début d'épreuve en dépassant Norris puis, brièvement, Russell, pour grimper jusqu'à la troisième place.

"J'ai encore du mal à comprendre exactement ce qui s'est passé", a déclaré Lindblad. "Je faisais chauffer les pneus pendant que la voiture de sécurité était en piste et, dès que j'ai accéléré, la voiture est partie en tête-à-queue. Au final, c'est ma faute et je présente mes sincères excuses à l'équipe."

Top : Williams

Des points qui font le bonheur de Williams à Las Vegas.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Williams n'avait plus inscrit de points depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan en septembre. Au terme d'une saison catastrophique, les quatre points de Carlos Sainz constituent une belle récompense pour l'Espagnol et les membres de l'équipe qui ont travaillé sans relâche.

Après le restart, Sainz a réussi à rester dans le bon wagon, tandis que les Audi derrière lui perdaient le contact. Un petit coup de pouce extérieur lui a ensuite permis de remonter à la huitième place, devant Russell et Leclerc.

Cette huitième place ne change rien au bilan catastrophique de l'équipe en 2026, ni au chantier qui l'attend. Williams a épuisé une bonne partie de son crédit cette année et devra afficher un niveau de compétitivité nettement supérieur en 2027.

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