Max Verstappen élu "Pilote du Jour" du GP d'Arabie saoudite

Au terme d'une course très, très houleuse lors de laquelle deux drapeaux rouges auront été brandis, pour un total de trois départs, Max Verstappen a terminé second après plusieurs manœuvres litigieuses. Le Néerlandais a désormais perdu toute son avance au championnat, Lewis Hamilton étant revenu à égalité, et reste sous enquête des commissaires.

Résultat des votes du Pilote du Jour :

à venir

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2021

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Sergio Pérez (Red Bull) Émilie-Romagne Lando Norris (McLaren) Portugal Sergio Pérez (Red Bull) Espagne Lewis Hamilton (Mercedes) Monaco Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaïdjan Sebastian Vettel (Aston Martin) France Max Verstappen (Red Bull) Styrie Charles Leclerc (Ferrari) Autriche Lando Norris (McLaren) Grande-Bretagne Charles Leclerc (Ferrari) Hongrie Fernando Alonso (Alpine) Belgique Non attribué Pays-Bas Sergio Pérez (Red Bull) Italie Daniel Ricciardo (McLaren) Russie Lando Norris (McLaren) Turquie Carlos Sainz (Ferrari) États-Unis Max Verstappen (Red Bull) Mexico Sergio Pérez (Red Bull) São Paulo Lewis Hamilton (Mercedes) Qatar Fernando Alonso (Alpine) Arabie saoudite Max Verstappen (Red Bull)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)