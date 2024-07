"La F1 est à portée de main" en 2025, selon Mick Schumacher

Mick Schumacher estime que ses chances de revenir sur la grille en F1 en 2025 sont "plutôt bonnes" et que "la Formule 1 est à portée de main". Titulaire pendant deux saisons chez Haas en 2021 et 2022, Schumacher occupe un rôle de pilote de réserve pour Mercedes, faisant de lui quelqu’un de sollicité pour les essais réalisés non seulement par le team à l’étoile, mais également par McLaren, pour qui il a roulé au Paul Ricard dans le courant du mois de juin, et potentiellement Aston Martin, qui dispose également des unités de puissance allemandes avant son passage chez Honda en 2026.

Désormais également pilote Alpine en Endurance, Schumacher a aussi été en mesure de prendre le volant d'une monoplace datant de deux ans lors d’une séance à laquelle Jack Doohan a également été convié et au terme de laquelle il aurait, selon Toto Wolff, apporté satisfaction à l'équipe française.

Flavio Briatore a désormais rejoint Alpine en qualité de consultant spécial, et les liens entre l’homme d’affaires italien et la famille Schumacher demeurent solides. L’attrait d’un pilote comme Schumacher pour Alpine pourrait être réel à plusieurs égards si Carlos Sainz venait à décliner l’offre faite par l’Italien pour la saison 2025 afin de remplacer Esteban Ocon.

Mick Schumacher estime quoi qu’il en soit qu’un retour sur la grille est "à portée de main". "Il est important pour moi de revenir en Formule 1 pour montrer ce que je peux faire", a-t-il déclaré à l'AFP. "Mes chances en Formule 1 semblent assez bonnes jusqu'à présent. Pour l'instant, la Formule 1 est à portée de main. Je dois m'assurer que je ne devienne pas trop confiant, que je continue et que j'aie un plan B au cas où ça ne marcherait pas."

"Mon plan a toujours été la Formule 1, maintenant nous devons attendre et voir quelles opportunités se présentent à moi. J'attendrai la Formule 1 aussi longtemps que nécessaire", a ajouté le jeune pilote allemand.

Bruno Famin, directeur de l’équipe Alpine, s’est concentré sur le marché des pilotes, sans révéler les intentions du team pour épauler Pierre Gasly. "Nous y travaillons", a-t-il déclaré au site officiel de la F1, lui qui depuis déjà plusieurs semaines n'écarte pas l'option Schumacher. "Nous prenons notre temps. Nous ne sommes pas pressés. Nous prendrons la décision quand nous devrons la prendre. Nous ne sommes pas pressés de prendre une décision rapide pour le deuxième pilote."

"Nous sommes très à l'aise, car de toute façon, nous avons nos pilotes de l'Académie, qui sont de bons pilotes. Nous ne sommes pas du tout stressés. La deuxième [nomination] viendra en temps voulu", a-t-il insisté. "Nous avons un plan. C'est pourquoi nous ne sommes pas stressés pour notre deuxième baquet."

Rappelons qu'Alpine pourrait également se tourner vers une fourniture moteur Mercedes dans le futur.