Le moteur Red Bull Ford et la fiabilité générale des écuries, voilà les deux choses qui ont surpris Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, au termes des cinq premières journées d'essais hivernaux 2026.

Alors que la F1 s'apprête à entrer dans sa seconde session de tests de pré-saison à Bahreïn, du 11 au 13 février, le premier roulage collectif des monoplaces 2026 à Barcelone a agréablement surpris.

Si les écuries n'ont pas connu que des journées tranquilles et qu'il y a eu un total de neuf drapeaux rouges, les kilomètres engrangés par la plupart des dix équipes présentes - puisque Williams était absente - ont impressionné, surtout pour des voitures répondant à un tout nouveau règlement technique qui touche à la fois au châssis et au moteur.

Des chiffres d'autant plus impressionnants pour certaines structures qui se lancent dans un tout nouveau défi. C'est bien entendu le cas du côté de Red Bull, qui a fait le choix d'aborder cette révolution réglementaire en concevant en interne et avec le soutien de Ford ses propres moteurs V6 turbo hybrides.

Lors d'une rencontre avec les médias dans le cadre de la révélation de la livrée 2026 de McLaren ce lundi, Zak Brown a été interrogé sur ce qui avait pu le surprendre pendant les essais de Barcelone. Sa première réponse à été pour ses adversaires autrichiens : "Je dirais que le moteur Red Bull, le moteur Ford, semble très, très puissant. Je leur tire donc mon chapeau. Non seulement il semblait très rapide, mais aussi très fiable."

Plus généralement, il rejoint le constat d'une fiabilité meilleure qu'attendu dès ces premiers jours de roulage, alors qu'il en reste encore six pour chaque équipe d'ici le premier GP de la saison 2026 en Australie (6-8 mars).

Zak Brown a salué la fiabilité affichée par les F1 version 2026 à Barcelone. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"De manière générale, je dirais que la fiabilité a été très bonne pour une réglementation aussi sophistiquée, nouvelle et encore immature, qui évoluera avec le temps. Le nombre de tours effectués par chacun était impressionnant."

"Donc que ce sont ces éléments qui se sont démarqués : le moteur Ford et la fiabilité générale dans le cadre de nouvelles règles très sophistiquées."

Ce n'est pas la première fois depuis sa mise en piste que le moteur Red Bull Ford est salué, puisque George Russell, notamment, avait été impressionné dès le premier jour avant de réitérer ses propos au moment de la présentation de la saison de Mercedes.

Restera, pour Red Bull ainsi que pour tous les autres, à confirmer ces bonnes dispositions dans les conditions bien plus chaudes de Bahreïn lors des deux sessions d'essais à venir du 11 au 13 puis du 18 au 20 février du côté de Sakhir. Des températures autour des 27°C sont en effet attendues au plus fort de chaque journée cette semaine, soit entre 15 et 20 degrés de plus qu'en Catalogne fin janvier.