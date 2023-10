Aleix Espargaró ravi de son rythme sur piste humide

Après un samedi très frustrant, achevé sur une casse moteur, Aleix Espargaró a bien conclu le week-end au GP du Japon. Le pilote Aprilia était très à l'aise en début d'épreuve sous la pluie, et il a même mené l'épreuve pendant deux tours après les changements de motos. Même s'il a ensuite dégringolé dans la hiérarchie pour se classer au cinquième rang, il se satisfait de sa position, la meilleure depuis son succès à Barcelone, et ce alors qu'il n'avait jamais été à pareille fête sous la pluie.

"Je suis satisfait du résultat", a déclaré Espargaró. "J'ai eu quelques soucis de visibilité à cause de la quantité d'eau mais dans l'ensemble, je me sentais bien sur la moto dans les conditions humides. Malheureusement, il a trop plu donc ils ont dû mettre le drapeau rouge, c'était bien selon moi. J'ai senti qu'on pouvait se battre pour le podium sur piste humide et c'était la première fois dans ma carrière."

Avant le drapeau rouge, Espargaró a été l'un des premiers à faire un signe de la main pour réclamer le drapeau rouge. "C'était très dangereux, il y avait beaucoup de projections d'eau donc c'était dur de voir", a souligné l'Espagnol, ravi d'avoir été écouté assez vite : "Pour moi c'était parfait. Selon moi, c'est plus facile [en étant en piste] que pour eux. Pour moi, il fallait que le drapeau rouge arrive un tour plus tôt mais c'est clair que c'est très dur à comprendre pour eux."

Deux week-ends difficiles en Asie

Cette cinquième place permet à Aleix Espargaró de conclure la première partie de la tournée asiatique sur une note encourageante, après avoir accumulé les difficultés en Inde, de sa colère en qualifications jusqu'au problème sur son moteur en course, et un nouveau souci technique en course sprint.

"Ce n'est pas juste hier, ce sont beaucoup de choses en deux semaines, beaucoup, beaucoup de choses", a déploré Espargaró. "Mon erreur en qualifications avec mes mécaniciens, puis le problème en course en Inde, la casse d'hier... Beaucoup de choses. je veux rentrer chez moi, recharger mes batteries avec ma famille et revenir en Indonésie."

"J'ai eu du mal lors de ces deux week-ends, pour de nombreuses raisons", a-t-il précisé. "Maintenant il faut que je rentre chez moi, que je recharge les batteries. On peut encore se battre pour la quatrième place du championnat et je vais essayer."

Arrivé au Japon cinquième du championnat, Aleix Espargaró a perdu une place au profit de Johann Zarco à cause de son abandon samedi, mais il a bénéficié à son tour de l'abandon du Français pour reprendre l'avantage dimanche. Un autre abandon, celui de Brad Binder, lui a permis de revenir à 30 points du pilote KTM.