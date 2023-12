Álex Márquez veut profiter de la venue de Marc pour progresser

Pour la deuxième fois de leur carrière, voici les deux frères Márquez réunis dans la même équipe. Le premier épisode avait été quelque peu mouvementé. Fin 2019, Álex Márquez était en effet engagé avec le team Marc VDS afin de rester en Moto2 et d'y défendre le titre qu'il venait de décrocher, lorsque Jorge Lorenzo a soudain décidé de mettre un terme à sa carrière, plaçant Honda en quête d'un pilote à la dernière minute pour la saison suivante.

Recruté, le benjamin de la fratrie s'est vu propulsé en MotoGP dans la position la plus inconfortable qui soit, aux côtés de son frère, tout juste titré pour la sixième fois dans cette catégorie, et ce au terme d'une saison record. Pilier du programme Honda, Marc Márquez centralisait alors toute l'attention du constructeur, au risque d'étouffer les débuts de son frère.

D'autres coups de théâtre ont toutefois suivi, d'abord la pandémie qui a repoussé le coup d'envoi du championnat au mois de juillet, puis la blessure du #93 lors de ce premier Grand Prix. Il ne reviendrait réellement que neuf mois plus tard. Entre-temps, Álex avait obtenu deux podiums mais il s'était aussi heurté au caractère déjà bien trempé de la RC213V. Transféré dans le team LCR pour 2021, il n'aura finalement partagé le stand Repsol avec son aîné que quelques jours.

Quatre ans plus tard, les voici donc à nouveau coéquipiers, et cette fois c'est Álex qui accueille son frère. Arrivé chez Gresini Racing l'an dernier, il s'y épanouit au guidon de la Ducati et ça a fini par donner des idées à Marc. En quête d'un rebond, l'octuple Champion du monde s'est laissé tenter : il a quitté son constructeur de toujours pour aller expérimenter à son tour à la moto qui domine aujourd'hui le MotoGP.

Son premier test à son guidon, fin novembre à Valence, l'a d'ores et déjà placé parmi les plus rapides. Dans un groupe Ducati où les données des pilotes sont consultables par tous, les autres box ne se sont pas fait prier pour aller jeter un œil à ses premiers tours, avec de premières découvertes intéressantes. Álex Márquez ne fait pas exception parmi ceux qui comptent s'inspirer des prouesses du #93 : il entend bien profiter de son arrivée pour lui-même progresser.

"C'était sympa", a expliqué Álex Márquez, questionné ce jour-là sur le fait d'avoir son frère dans le stand. "On était assez concentrés, chacun de son côté. Le temps de piste était très limité aujourd'hui, donc on n'avait pas beaucoup de temps pour contrôler les choses. Mais comme je l'ai dit quand son arrivée dans l'équipe a été annoncée, c'est quelque chose qui va, à mon avis, élever le niveau de l'équipe et je dois en profiter. J'ai personnellement une très bonne opportunité de grandir en tant que pilote."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Márquez a remporté un premier duel interne contre son frère : il garde son côté du stand !

En 2023, Álex Márquez a rapidement réussi à se montrer rapide avec la Ducati, au point de remporter deux courses sprints, ainsi qu'une pole position. Lors des courses longues, il est monté deux fois sur le podium, mais pas encore sur la plus haute marche. Neuvième du championnat alors qu'il a manqué trois Grands Prix pour blessure, le pilote au numéro #73 sait que la barre sera haute au sein de son équipe la saison prochaine.

Pour cette première étape, finir le test devant Marc n'était "pas [son] objectif". Et pour la suite, il ne va pas se risquer au moindre pari. "Je ne peux pas trop faire de paris avec lui, sinon il va me virer de la maison !" plaisantait-il, tous deux étant encore colocataires.

Mais Álex sait parfaitement à quoi s'en tenir quant au talent de son aîné, aussi expliquait-il alors : "Je sais qu'il est toujours très rapide ici. Il suit les mêmes étapes que moi l'année dernière et je savais avant même de commencer la journée… Je n'ai pas encore eu l'opportunité de parler avec lui, mais je sais quels commentaires il va me faire. Maintenant, on n'a plus à garder de secrets, on peut partager !"